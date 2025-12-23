Naši Portali
Poslušaj
SVI LUDE ZA VATRENIM

Dva kluba žele vatrenog koji igra u životnoj formi: Njegov klub odgovorio produljenjem ugovora

Serie A - Torino v AC Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.12.2025.
u 17:53

Vlašić je član Torina od ljeta 2022. te je za talijanski klub odigrao 120 utakmica i postigao 18 golova

Nikola Vlašić proživljava neke od najboljih trenutaka u karijeri. Nakon što se dobrim igrama u Torinu vratio u kadar reprezentacije, nastavio je sa sjajnom formom te je u posljednjih sedam utakmica za klub i reprezentaciju na učinku od šest golova i dvije asistencije. Takva forma nije mogla proći nezapaženo pa Tuttosport piše kako su se talijanskom klubu već javile dvije momčadi koje žele angažirati 28.godišnjeg vatrenog.

Prvi je njemački Eintracht iz Frankfurta koji ga vidi kao zamjenu za iskusnog Marija Götzea, dok je puno konkretniji francuski Monaco. Osmerostruki prvak Francuske već je preko posrednika kontaktirao Torino, no Talijani su potezom prema Vlašiću jasno dali do znanja kako Hrvat nije na prodaju.

Klub je odlučio aktivirati opciju produljenja njegovog ugovora za još godinu dana, do ljeta 2028., a i povećati mu plaću. Ta bi vijest službena trebala postati već u siječnju.

Vlašić je član Torina od ljeta 2022. te je za talijanski klub odigrao 120 utakmica i postigao 18 golova, a još 16 ih je namjestio. Za hrvatsku reprezentaciju zabio je deset pogodaka u 60 nastupa.
Ključne riječi
Monaco Eintracht Frankfurt Torino Nikola Vlašić

