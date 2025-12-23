Zašto sud nije povjerovao napadaču iz Prečkog? Tvrdio da je imao "blackout", a ovo je istraživao prije krvavog pohoda

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je na 50 godina zatvora osudilo L. M. (20) zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava. Izrečena mu je najteža kazna prema kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske. Ubojica iz Prečkog dobio je ukupno 50 godina zatvora: 30 godina za ubojstvo dječaka, po 22 za ostalu djecu i učiteljicu i po dvije godine za povredu prava još 50 djece.

Sud je utvrdio da je tada 19-godišnji L. M. ubio jedno sedmogodišnje dijete, teško ranio učiteljicu, teško ranio još troje djece te ugrozio svu ostalu djecu, njih 50, koja su bila na nastavi. Mladić je u svojoj obrani iskazao da se ničega ne sjeća te da mu je dan ranije glas u glavi rekao da kupi nož. Nakon toga pamti samo buđenje u bolnici. Odluka je donesena na osnovu iskaza svjedoka te snimki videonadzora uz pomoć kojih je sud rekonstruirao krvavo djelo, a ključno pitanje bilo je ubrojivost 19-godišnjeg ubojice.

Vještačenjem je utvrđeno da je bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno te da je imao svijest o svojim postupcima. Mladić je tvrdio da je imao "blackout" te da je znao da on to nije napravio, kada je čuo za događaj. Bio je siguran da on to ne bi mogao napraviti, ali sud u njegove riječi nije povjerovao. Sudsko je vijeće zaključilo da je mladić doista planirao krvavi pohod. Samo nekoliko mjeseci prije prosinca 2024. sedamdesetak je puta na internetu tražio riječ "knife" (engl. nož), "school" (engl. škola), "massacre" (engl. masakr), "sword" (engl. mač), "katana" koju je u dva navrata i pokušao kupiti putem interneta. Proučavao je napad koji je počinjen u osnovnoj školi u SAD-u 2012., i to animaciju i vremensku liniju tog događaja, utvrđeno je.

Je li do toga došlo uslijed nerazvijenih radnih navika, manjka odgovornosti, smanjene empatije, sve kao posljedica njegova življenja u virtualnom svijetu, života većim dijelom provedenog u internetskim igricama nasilnog sadržaja, praćenja, kako sam navodi, poznatog youtubera i fasciniranosti njegovim načinom da u nasilnoj ratnoj videoigri koristi samo nož i štit te nalaženjem uzora u takvim, no i stvarnoj osobi koja je u prošlosti počinila strašni zločin, nikada sa sigurnošću neće biti utvrđeno. Predsjednica sudskog vijeća Iva Gradiški Lovreček presudu je najprije obznanila optuženom, njegovoj obrani, tužiteljima i obiteljima žrtava, a tek potom i novinarima. Objava nepravomoćne presude bila je zatvorena za javnost.

Optužnica koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) teretila je 20-godišnjaka da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti". Potom je, prema optužnici, ušao u prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu, a prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece zadobili teške tjelesne ozljede. Ubojica je bivši učenik OŠ Prečko koji je nakon napada nožem pobjegao u obližnji Dom zdravlja gdje je pokušao samoubojstvo.

Zbog te tragedije idući je dan u cijeloj Hrvatskoj bio dan žalosti, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je obvezno zaključavanje škola. "Ovaj događaj, do tada u društvu u kojem živimo nezamisliv čin, ostavio je trag i na društvo u cjelini te na svakog građanina ove zemlje. Do 20. prosinca 2024. škole su, kao odgojno-obrazovne ustanove bile mjesta u koja su djeca odlazila bez straha, bezbrižno stjecati znanja i vještine, mjesta u koja su roditelji upućivali svoju djecu uvjereni da su tamo sigurna, mjesta bez zaštitara i metalnih detektora.

Ovim događajem djeci je ograničena sloboda kretanja, oduzeto pravo na mirno i sigurno obrazovanje, a osjećaj sigurnosti ne samo djece i svih djeci bliskih osoba, već i svakog građanina ovog društva nepovratno je promijenjen, pri čemu je ovaj događaj utjecao na sigurnosne protokole u cijelom odgojno-obrazovnom sustavu, koji svakodnevno podsjećaju djecu, roditelje, učitelje i sve djelatnike u školstvu da njihova sigurnost nije neupitna", rekla je sutkinja.