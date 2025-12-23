Ogromna tuga: Preminuo legendarni nogometaš, igrao je i za Dinamo

Navijače Dinama i sve ljubitelje nogometa u Sjevernoj Makedoniji potresla je vijest o smrti Vasila Ringova u 71. godini života. Bio je jedan od najvećih nogometaša u povijesti te zemlje, a na Maksimiru je proveo jesenski dio sezone 1983. godine. Stigao je kao veliko pojačanje iz skopskog Vardara, no u plavom dresu nije pokazao previše.

Rođen je 17. travnja 1955. u Strumici, a nogometni put započeo je u Vardaru za koji je igrao sljedećih deset godina, nakon što nije prošao na probi u Partizanu. Bio je jedan od najboljih krilnih igrača jugoslavenskog prvenstva, a u dresu Vardara postigao je 93 pogotka u tom natjecanju. U Dinamu je za šest mjeseci zabio tri pogotka u 12 nastupa, a mnogi za njegovu lošu formu na Maksimiru krive sustav.

Ringov je bio klasični krilni napadač tog vremena, sjajan s loptom u nogama, ali potpuno nezainteresiran za igru bez nje. Mnogi zato smatraju kako u Dinamu nije uspio jer u plavom dresu nije bilo igrača koji bi trčao u obranu umjesto njega.

On je pak u intervjuu za Večernji list 2016. krivio atmosferu u momčadi te se odlučio na brz odlazak jer je vidio kako klub prolazi kroz turbulentno razdoblje, a otišao je i Ćiro Blažević (trener koji je inzistirao na njegovom dolasku).