NEUGODNO IZNENAĐENJE

Dio mještana ostao bez obećane božićnice, načelnica: 'Dogodilo se ono na što sam upozoravala'

VL
Autor
Šimun Ilić
23.12.2025.
u 18:29

Građanima koji su ostali bez božićnice uputila je ispriku te poručila kako će pokušati pronaći rješenje. – Iskreno se ispričavam svima koji danas nisu dobili svoju božićnicu. Pokušat ćemo napraviti preraspodjelu sredstava i osigurati isplatu preostalih božićnica u okviru mojih ovlasti – poručila je Haleuš

Stanovnike Kloštar Ivanića jutros je dočekalo neugodno iznenađenje. Na zgradi Općine osvanula je obavijest da se božićnice više ne dijele zbog nedostatka financijskih sredstava, iako je njihova isplata ranije bila najavljena. Građani koji su došli pred općinsku zgradu ostali su zatečeni, a među njima je bilo i onih koji na božićnicu ovog puta nisu ostvarili pravo isplate. „Nemaju novca za isplatu koje su uredno najavili“, poručuju ogorčeni mještani, ističući kako su na božićnicu računali kao na barem simboličnu pomoć uoči blagdana.

Prema navodima 24sata, božićnice su do sada isplaćene za ukupno 822 osobe, u ukupnom iznosu od 37.020 eura. Umirovljenici s mirovinom do 600 eura dobili su po 50 eura, dok je onima s mirovinom iznad tog iznosa isplaćeno 30 eura. Nezaposleni te korisnici zajamčene minimalne naknade također su ostvarili pravo na 50 eura. Načelnica Općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš tvrdi kako je do nestašice sredstava došlo zbog odluka Općinskog vijeća prilikom rebalansa proračuna. Istaknula je da je još tada upozoravala kako iznos predviđen za božićnice neće biti dovoljan te da je predložila osiguravanje dodatnih 11.500 eura.

– Dogodilo se upravo ono na što sam upozoravala. Da je moj prijedlog rebalansa usvojen, danas ne bi bilo problema s isplatom božićnica – rekla je Haleuš, dodajući kako su vijećnici SDP-a, uz potporu vijećnika Mislava Lukše i Miroslava Hlada, bili protiv tog prijedloga te su podržali amandman kojim su dodatna sredstva izbačena iz rebalansa. Načelnica je pritom navela kako su protiv takvog amandmana bili vijećnici HDZ-a i Marijo Laušin. Unatoč svemu, istaknula je da nije imala mogućnost utjecati na konačnu odluku Vijeća.

Građanima koji su ostali bez božićnice uputila je ispriku te poručila kako će pokušati pronaći rješenje. – Iskreno se ispričavam svima koji danas nisu dobili svoju božićnicu. Pokušat ćemo napraviti preraspodjelu sredstava i osigurati isplatu preostalih božićnica u okviru mojih ovlasti – poručila je Haleuš. Općina Kloštar Ivanić, smještena u sjeverozapadnoj Moslavini, prema popisu stanovništva iz 2021. godine broji 5.523 stanovnika, a uz samo središnje naselje obuhvaća još deset okolnih mjesta.

kloštar ivanić božićnica Moslavina

TO
tomislav10
19:20 23.12.2025.

Smijurija, gradonačelnica dijeli nešto za što nije osigurala sredstva pa su joj sad drugi krivi...

MM
Marljivi mrav
19:20 23.12.2025.

Pitam za frenda Kizu,? Dali bi pomoglo da se skreše opčinska uhljearija na nulu i po Švedskom modelu uvede volontiranje u opčinama ljudi koji su u politici?! Zašto? Pa zato što poreze imamo alpari skandinavskim zemljama pa hajdemo se svi onda prilagodit i takvom načinu života. Tamo se volontira za poslove u opčini ,a koliki je rashod na plače i ostale troškove kod nas u opčinama?

