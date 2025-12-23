Navijači Osijeka nisu sretni dolaskom bivšeg vatrenog u klub, i u potpunosti su u pravu

Nogometni klub Osijek službeno je potvrdio prvu akviziciju zimskog prijelaznog roka. Bivši hrvatski reprezentativac Borna Barišić (33) je novi-stari igrač kluba u kojem je nogometno odrastao i doživio svoju prvu pravu afirmaciju na profesionalnoj seniorskoj razini.

Međutim, povratak lijevog beka koji je Osijeku prije nekoliko godina donosio zaista lijepe trenutke od navijačke baze Osijeka nije pozdravljen na pozitivan način. Proći ćemo samo neke od komentara koji su se pojavili na službenim stranicama kluba u promotivnim objavama, videozapisima i fotografijama koje potvrđuju Barišićev povratak:

"Imaš najboljeg lijevog beka lige i ti ideš dovoditi igrača koji zadnje dvije godine igra samo na PES-u, druga liga nikad bliže s ovim kvazi-stručnjakom Sopićem"

"Počeli dovoditi stare opanke kojima je vrijeme odavno prošlo i koji su došli još koji euro uzeti"

"Samo ne razumijem borite se za ostanak, dovodite beka, imate već tri lijeva beka sad dovodite i četvrtog, umjesto da se dovede neki vezni igrač da kreira šanse ili napadač neki da te šanse pospremi u gol, izgleda da će biti napeta borba za ostanak"

"Ne kažem da nije ok, ali čovjek dvije sezone ne igra ozbiljan nogomet"

Pregledom svih društvenih mreža Nogometnog kluba Osijek, ali i ostalih navijačkih platforma koje se bave praćenjem Osijeka, nije teško donijeti zaključak da pratitelji kluba iz najvećeg grada Slavonije nisu zadovoljni prvom službenom zimskom akvizicijom.

Dva su glavna razloga iza takvog nezadovoljstva. Kao prvo, NK Osijek, klub koji je drugi u državi kad se zbroje svi financijski i infrastrukturni parametri, polusezonu je završio na posljednjem, desetom mjestu prvenstvene ljestvice HNL-a. Iz te perspektive je i više nego očekivano, ali i logično, da će navijači biti negativni i da neće imati povjerenja u klupske odluke. Tek kad se Osijek vrati tamo gdje bi minimalno trebao biti, a to je u najlošiju ruku četvrto mjesto, tek onda će se, i to vrlo sporo i pažljivo, povjerenje navijača početi vraćati.

Drugi razlog se tiče samog Barišića. Istina je da je Borna tijekom svoje karijere upisao 35 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, što je itekako respektabilna brojka. Istina je i da je Borna tijekom svoje karijere za Osijek upisao 124 nastupa te bilježio neke od najsjajnijih partija u dresu Osijeka, kao što je primjerice ona povijesna pobjeda protiv PSV-a i Rangersa.

Međutim, sve to se dogodilo sada već prije sedam, odnosno osam godina. Barišić već dugo ne igra ozbiljan profesionalni nogomet. Od 1. rujna 2024. godine Borna Barišić je bio dostupan svojim trenerima u Trabzonsporu i Leganesu tek za 16 natjecateljskih utakmica, a i kad je bio zdrav i spreman, nije dobio priliku. Točnije, od tih 16 utakmica Borna je nastupio u njih osam, a najviše minuta što je proveo na terenu u jednoj utakmici bilo je 16. Ukupno, u tih osam nastupa Barišić je sve skupa upisao 49 minuta na terenu. U jednom periodu od dva mjeseca je u Trabzonsporu u četiri utakmice u nizu dobio dvije, pa jednu, pa dvije, pa jednu minutu na terenu.

Pojavila se u ovim osječkim raspravama i manjina koja je poručila "poštujte legendu kluba i poželite joj dobrodošlicu", no u stvarnosti i trenutačnoj situaciji u kojoj se NK Osijek nalazi ipak više razumijevanja ide za one koji su skeptični. Nije baš Osijek u proteklih godinu dana, a posebice posljednjih šest mjeseci, dao razloga svojim navijačima za bilo kakvo slavlje i optimizam.

Tko zna, možda se Barišić na kraju ispostavi fantastičnim pojačanjem, u nogometu su se događali i veći preobrati, no iz sadašnje pozicije nitko ne može kriviti većinsko mnijenje Osijekovog puka.