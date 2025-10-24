Naši Portali
NESVAKIDAŠNJI DOGAĐAJ

Hakeri upali u portal Formule 1, tvrde da su obožavatelji, sve su prijavili na društvenim mrežama

Formula One: Formula One MSC Cruises United States Grand Prix
Thomas Shea/REUTERS
24.10.2025.
u 14:20

Priznali su da su navijači Formule 1, izvještava njemačka novinska agencija dpa, a navodno su htjeli iskoristiti hakerski napad kako bi skrenuli pozornost na sigurnosne ranjivosti FIA portala

Hakeri su ovog ljeta dobili neovlašteni pristup vozačkom portalu FIA-e, uključujući podatke o vozačima Formule 1, potvrdio je glasnogovornik FIA-e na marginama Velike nagrade Meksika.

Sami hakeri su prethodno prijavili proboj na društvenim mrežama, a također su tvrdili da nisu imali zlonamjerne namjere. Priznali su da su navijači Formule 1, izvještava njemačka novinska agencija dpa, a navodno su htjeli iskoristiti hakerski napad kako bi skrenuli pozornost na sigurnosne ranjivosti FIA portala.

"FIA je ljeti saznala za kibernetički incident vezan uz web stranicu za klasifikaciju vozača. Odmah smo poduzeli mjere za zaštitu podataka vozača", navodi se u priopćenju upravnog tijela F1.Hakeri su primijetili da su u načelu mogli pristupiti podacima iz putovnice Maxa Verstappena. Federacija je odmah onesposobila web stranicu, a zatim je surađivala s hakerima kako bi zaštitila portal od sličnih napada u budućnosti.
Formula 1

Kupnja