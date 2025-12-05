Naši Portali
FORMULA 1

Lando Norris najbrži na oba treninga, čeka nas uzbudljiva završnica sezone

Abu Dhabi Grand Prix
AMR ALFIKY/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
05.12.2025.
u 16:51

Kvalifikacije počinju u subotu u 15 sati, a posljednja utrka prvenstva, Velika nagrada Abu Dhabija, na rasporedu je u nedjelju od 14 sati

Vozač McLarena Lando Norris bio je najbrži na oba današnja treninga uoči Velike nagrade Formule 1 Abu Dhabija, posljednje utrke prvenstva.

Norris je ostvario vrijeme od 1:23.083 minuta ispred aktualnog prvaka, Maxa Verstappena iz Red Bulla, a njih dvojica bili su najbrži i na prvom treningu, na kojem je Norris bio 0.008 sekundi brži od Verstappena.

Vozač McLarena Oscar Piastri, koji također ima priliku osvojiti naslov, nije vozio na prvom treningu, a na drugom je zauzeo 11. mjesto. Norris je prvi u prvenstvu s 12 bodova više od Verstappena i 16 više od Piastria. Sva trojica imaju šanse za naslov, a Norrisu je potrebno jedno od prva tri mjesta da bi prvi put u karijeri postao svjetski prvak.

Kvalifikacije počinju u subotu u 15 sati, a posljednja utrka prvenstva, Velika nagrada Abu Dhabija, na rasporedu je u nedjelju od 14 sati.
Formula 1 Lando Norris

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Kupnja