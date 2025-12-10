Tko je najnoviji vozač u Formuli 1? Otac je iz Švedske, majka iz Indije, a on Britanac

Najnoviji član Formule 1, 18-godišnji Britanac Arvid Lindblad pripada onoj rijetkoj skupini vozača čiji je ugled počeo nadilaziti njegove godine gotovo čim je započeo profesionalni put u jednosjedima.

Odrastao je između različitih kultura (otac mu je Šveđanin, majka Indijka) i obrazovnih sustava, vrlo se rano naviknuo na prilagodbu, osobinu koja se kasnije preslikala i na njegovo utrkivanje. Karting mu je dao temeljnu disciplinu, ali i prve ozbiljne rezultate na međunarodnoj razini još 2015. godine, prije svega kroz nastupe u OK i OKJ kategorijama, gdje se redovito mjerio s najboljim vozačima svoje generacije. Već tada je bilo jasno da se radi o profilu vozača koji razumije tempo utrke, a ne samo jedan brzi krug.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prijelaz iz kartinga u bolide dogodio se 2022. godine, planski i bez preskakanja stepenica. Prve ozbiljne kilometre u jednosjedima odradio je u talijanskoj i njemačkoj Formuli 4, natjecanjima koja se tradicionalno smatraju filtrima sirovog talenta. Ondje je vrlo brzo pokazao sposobnost prilagodbe na aerodinamički pritisak, degradaciju guma i znatno složeniji rad s inženjerima. Već u prvim sezonama bilježio je pobjede, pole pozicije i postolja, a broj bodova koje je osvajao više je pokazivao kontinuitet nego li bljeskove. Posebno se isticala njegova učinkovitost u dugim utrkama, gdje je često napredovao zahvaljujući očuvanju guma i preciznom tajmingu napada.

Njegovi rezultati u Formuli 4 otvorili su vrata koraka dalje, u Formulu 3. Ondje se Lindblad suočio s gušćim prometom, agresivnijim stilom utrkivanja i restriktivnijom tehnikom, osobito u pogledu ograničenja razvoja bolida. Unatoč tome, vrlo brzo se ustalio među vozačima koji redovito osvajaju bodove. Njegova sezona obilovala je plasmanima među prvih deset, uz nekoliko postolja i borbi za pobjede koje su često odlučivane strategijom, a ne čistom brzinom. Inženjeri su redovito isticali njegovu preciznu povratnu informaciju o ponašanju bolida, što je omogućavalo brze korekcije postavki između slobodnih treninga i utrka.

Skok u Formulu 2, posljednju stepenicu prije Formule 1, donio je i najveći tehnički izazov. Teži bolid, veća snaga motora i osjetljivije gume zahtijevali su drukčiji stil vožnje, osobito u upravljanju energijom i kočnicama. Lindblad je sezonu započeo svjestan da će prilagodba potrajati, no vrlo brzo počeo je bilježiti zapažene nastupe. Bodovi su stizali redovito, a u nekoliko utrka istaknuo se izvanrednim vožnjama u drugoj polovici utrke, kada bi gume kod konkurencije već bile na granici pada performansi.

Paralelno s natjecanjima, Lindblad je odradio opsežan program testiranja i simulatora, osobito u okviru Red Bullove strukture, u čijem je talent programu još od 2021. godine. Kilometri u simulatoru Formule 1 pomagali su mu da razumije rad hibridnog sustava, kompleksne procedure upravljanja energijom i komunikaciju s inženjerima tijekom utrke. Iako su mu stvarni kilometri u F1 bolidu bili ograničeni pravilima, povratne informacije koje je davao tijekom tzv. TPC testova često su uspoređivane s onima iskusnijih vozača. Upravo ti tehnički elementi, često nevidljivi javnosti, odigrali su veliku ulogu u procjeni njegove spremnosti za višu razinu.

Red Bullova interna izvješća, prema riječima ljudi bliskih programu, posebno su isticala njegovu konzistentnost. Rijetko je imao vikende u kojima je potpuno nestajao iz tempa, a još rjeđe utrke obilježene neforsiranim ili neobjašnjivim pogreškama. Kada bi pogriješio, odmah bi mogao točno objasniti zašto, što je za inženjere često važnije od samog rezultata. U sezoni Formule 2 posebno su se isticali njegovi startovi, u kojima je redovito dobivao pozicije zahvaljujući preciznom otpuštanju spojke i osjećaju za prianjanje na hladnim gumama.

Netom završenu sezonu u Formuli 2 završio je na šestom mjestu, ali je bio jedan od najkontinuiranijih vozača tijekom cijele sezone. U gotovo svakoj utrci je završavao je među deset najboljih, a ostvario je pet plasmana na postolje, od čega tri pobjede. Ta stabilnost donijela mu je mjesto u momčadi Racing Bulls za iduću sezonu Formule 1 pored Novozelanđanina Liama Lawsona.

VEZANI ČLANCI:

Zavrijeđeno mjesto Lindblada u Formuli 1 iduće sezone dolazi kao logičan zaključak niza mjerljivih pokazatelja. Lindblad je prošao klasičnu razvojnu liniju modernog jednosjednog natjecanja, od kartinga, preko Formule 4 i Formule 3, do Formule 2, pri čemu je na svakoj razini dokazao tehničku zrelost. Brzina, stabilna psihologija i duboko razumijevanje vozila čine ga vozačem koji već sada funkcionira u parametrima najviše razine. Međutim, ono po čemu se Lindblad razlikuje od svih ostalih mladih talenata je što se njegov potencijal ne mjeri nužno 'sirovom brzinom'.

Zanimljivo je da ni uz takav razvojni put Lindblad ne pokazuje sklonost samopromociji. O Formuli 1 govori hladno i racionalno, kao o okruženju u kojem pogreške postaju skupe, a detalji presudni. Upravo taj ton, lišen romantike i velikih riječi, upućuje na vozača koji razumije gdje dolazi i što se od njega traži. U sportu u kojem je prijelaz s Formule 2 na Formulu 1 često najveći lom u karijeri, Arvid Lindblad je mladić koji je, barem naizgled, taj prijelaz već mentalno i tehnički odradio.