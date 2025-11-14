Schumacher iznenada progovorio i šokirao javnost onime što je rekao za jednog od najboljih ikada

Slavni Ferrari prolazi kroz jednu od svojih najtežih sezona posljednjih godina, a Britanac Lewis Hamilton još uvijek čeka svoj prvi podij u crvenom bolidu. Ralf Schumacher, brat slavnog Michaela, smatra da je vrijeme da se momčad okrene budućnosti i da priliku dobije Oliveru Bearmanu. Prema njegovim riječima, Hamiltonova izvedba ne vrijedi novca kojeg zarađuje.

Sezona u Maranellu ne ide po planu, a najnovije izjave bivšeg vozača F1 Ralfa Schumachera samo su dodatno uzburkale atmosferu. Hamilton je ove godine stigao u Ferrari nakon duge i trofejima prepune ere u Mercedesu, ali njegov start u 'propetom konjiću' bio je težak, do sada bez ijednog postolja.

Talijanska momčad već je imao turbulentno razdoblje, a situaciju je dodatno zakomplicirala nedavna poruka predsjednika Johna Elkanna koji je vozačima poručio da manje pričaju i da se više fokusiraju na vožnju. U podcastu Backstage Boxengasse, Schumacher je bio vrlo direktan.

- Osim činjenice da pravi puno grešaka, njegova brzina je samo okej, ali ne i bolja. I onda vidim mladog Bearmana kako pravi čuda u Haasu. Košta samo djelić onoga što Hamilton zarađuje. Ne znam točno koliko, ali ljudi govore o visokim dvoznamenkastim iznosima, preko 60 milijuna godišnje. Vjerujem da Elkann to više ne može opravdati. Njegova je odluka bila da ide dalje od postojećeg ugovora - rekao je Ralf Schumacher.