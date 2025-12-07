Dan odluke: Norris, Verstappen ili Piastri? Evo gdje pogledati posljednju utrku sezone

Svjetsko prvenstvo Formule 1 dobit će prvaka danas, u posljednjoj, 24. utrci sezone. Velika nagrada Abu Dhabija na stazi Yas Marina bit će poprište jedne od najdramatičnijih završnica, jer prvi put od 2010. godine čak tri vozača ulaze u finale s matematičkim šansama za naslov. U najboljoj poziciji je McLarenov Lando Norris s 408 bodova, no tik iza njega su četverostruki uzastopni prvak Max Verstappen iz Red Bulla s 396 te Norrisov momčadski kolega Oscar Piastri s 392 boda. Rasplet sezone možete pratiti uživo od 14 sati po hrvatskom vremenu, uz prijenos na kanalu Sport Klub 1.

Napetost je dosegnula vrhunac u subotnjim kvalifikacijama, koje su savršeno postavile scenu za nedjeljnu dramu. Max Verstappen osigurao je "pole position" ispred direktnih rivala, Landa Norrisa na drugom i Oscara Piastrija na trećem mjestu. Nizozemac je jasno poručio da nema što izgubiti. "Idem na sve. Pokušat ću pobijediti. Branit ću se, a ako trebam napasti, napast ću", izjavio je Verstappen. Njegova startna pozicija je golema prednost s obzirom na to da je posljednjih deset pobjednika u Abu Dhabiju startalo upravo s prve pozicije, što je najduži takav niz u povijesti Formule 1.

Kalkulacije su jasne, no pritisak je ogroman. Lando Norris, kao vodeći, ima najčišći put do svog prvog naslova prvaka. Britancu je dovoljno završiti na postolju, odnosno na jednoj od prve tri pozicije, i naslov je njegov bez obzira na ostale. S druge strane, Verstappen lovi povijesni peti uzastopni naslov, čime bi se izjednačio s Michaelom Schumacherom po broju uzastopno osvojenih titula. Da bi to ostvario, mora pobijediti u utrci i nadati se da će Norris završiti četvrti ili niže. Oscar Piastri ima najteži zadatak – mora pobijediti i nadati se da će Norris biti šesti ili lošiji, što svaku pogrešku čini potencijalno kobnom.

Iako McLaren ima dva vozača u borbi za naslov, to bi se moglo pokazati kao dvosjekli mač. Momčad je tijekom sezone napravila nekoliko strateških pogrešaka, a Norris i Piastri imali su nekoliko međusobnih incidenata na stazi. Pritisak je na vrhuncu, a Verstappenova prednost nije samo u bolidu, već i u iskustvu, budući da je već prošao kroz dramatičnu završnicu 2021. godine. Iz McLarena su potvrdili da su spremni upotrijebiti i momčadske odredbe ako će to biti potrebno da jedan od njihovih vozača osigura titulu, što dodatno komplicira ionako napetu situaciju uoči gašenja crvenih svjetala.