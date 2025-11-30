Verstappen pobijedio u Kataru, odluka o svjetskom prvaku prvaku pada u zadnjoj utrci

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu, pobjednik je Velike Nagrade Katra koja se vozila na Lusail International Circuitu, maksimalno zakompliciravši borbu za naslov prvaka uoči posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju. Verstappen je uoči 23. utrke sezone bio treći sa 371 bodom, iza Mclarenovog dvojca, Landa Norrisa sa 396 i Oscara Piastrija sa 374 boda.

Međutim, nakon 70. pobjede u karijeri i sedme ove sezone, Nizozemac je sada drugi sa 396 bodova, 12 manje od vodećeg Norrisa, te četiri više od Piastrija. Zanimljivo, tri najbolja vozača imaju po sedam pobjeda ove sezone. U njihovo društvu ugorao se jedino George Russell s dvije pobjede.

"Bila je to nevjerojatna utrka za nas, donijeli smo prave odluku u boksu. Bila je to jako važna utrka za nas nakon teškog vikenda," kazao je Nizozemac koji je prije tri mjeseca zaostajao čak 104 boda.

Verstappen je pobijedio ispred Piastrija koji je imao "pole position" i slavio u subotnjem sprintu, dok je Španjolac Carlos Sainz u Williamsu bio treći. Vodeći Norris je bio četvrti.

"Očito večeras nismo dobro napravili. Vozio sam najbrže što sam mogao, ali nije bilo suđeno. Gledajući unatrag, prilično je očito što smo trebali učiniti, ali razgovarat ćemo o tome. Malo je teško to prihvatiti u ovom trenutku," kazao je razočarani Piastri.

S druge strane, Carlos Sainz je bio zadovoljan.

"Ponosan sam na cijelu ekipu. Ušli smo u ovaj vikend misleći da će biti najteži vikend u godini, a izašli smo s postoljem. Uspješno smo složili trategiju, start je bio odličan, danas smo sve napravili kako treba," rekao je vozač Williamsa.

Odluka o naslovu prvaka past će iduće nedjelje u Abu Dhabiju, baš kao što je zadnja utrka odlučivala i 2021. godine, kada je Verstappen pobijedio protiv legendarnog Lewisa Hamiltona. Norris nije uspio iskoristiti svoju prvu "meč loptu", no još uvijek je u najboljoj poziciji jer mu jedno od prva tri mjesta osiguravaju naslov prvaka.