Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
KRAJ SEZONE

Totalna drama: Lando Norris u infarktnoj završnici osvojio titulu svjetskog prvaka

Abu Dhabi Grand Prix
Jakub Porzycki/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
07.12.2025.
u 15:31

Britanac Lando Norris u McLarenu novi je svjetski prvak u formuli 1 nakon što je u posljednjoj, 24. utrci sezone Velikoj Nagradi Abu Dhabija osvojio treće mjesto

Pobjeda na Yas Marina stazi u Abu Dhabiju je pripala Nizozemcu Maxa Verstappenu u Red Bullu, no to mu nije bilo dovoljno za ukupno slavlje.

Drugi je bio Australac Oscar Piastri u McLarenu, koji se također nadao tituli, a treće mjesto, dovoljno za titulu, osvojio je Norris.

Uoči zadnje utrke sezone Norris je bio u najboljoj poziciji, vodio je sa 408 bodova i prvu titulu u karijeri mu je donosio plasman na jedno od prva tri mjesta, bez obzira na rezultat suparnika. Aktualni svjetski prvak Verstappen je bio drugi sa 396 bodova, dok je Piastri na trećoj poziciji imao 392 boda. Podsjetimo, pobjeda donosi 25 bodova, drugo mjesto 18, treće 15, četvrto 12....

Na koncu je Norris osvojio svjetski naslov s dva boda više Verstappena. Posljednji put jedan pilot McLarena je osvojio svjetski naslov 2008. godine kada je pobijedio Britanac Lewis Hamilton.

Konstruktorski naslov je već ranije osigurao McLaren.
Ključne riječi
Abu Dhabi Formula 1 Lando Norris

Komentara 1

Pogledaj Sve
NI
nitkoinista
16:10 07.12.2025.

bravo lando, bravo mclaren

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja