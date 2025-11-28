Naši Portali
ZAVRŠNICA SEZONE

Piastri kreće prvi na sprint utrci u Kataru, Norris će startati treći

Qatar Grand Prix
ALTAF QADRI/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.11.2025.
u 21:19

Do kraja SP-a ostale su još tri utrke, jedna sprinterska na kojoj će pobjednik osvojiti osam bodova, te dvije "prave" na kojima pobjednik osvaja 25 bodova

Australac Oscar Piastri (McLaren) krenut će s prve startne pozicije u sprint utrku za Veliku nagradu Katra Svjetskog prvenstva vozača formule 1 koja je na programu u subotu.

Društvo u prvom redu Piastriju će praviti Britanac George Russell (Mercedes), dok će vodeći u ukupnom redoslijedu SP-a Britanac Lando Norris (McLaren) krenuti s treće pozicije.

Branitelj naslova svjetskog prvaka Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) krenut će sa šeste pozicije.

Uoči subotnje utrke Norris ima 24 boda prednosti u odnosu na najbliže pratitelje Piastrija i Verstappena.

Do kraja SP-a ostale su još tri utrke, jedna sprinterska na kojoj će pobjednik osvojiti osam bodova, te dvije "prave" na kojima pobjednik osvaja 25 bodova.
