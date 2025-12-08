Padali rekordi - 119 timova iz 36 zemalja, 238 vozača, 25.000 pregleda YouTube prijenosa

Treće izdanje Virtual Formula Student Alpe Adria potvrdilo da je riječ o jednom od najznačajnijih virtualnih inženjerskih događaja u regiji i šire.

Tijekom tri intenzivna dana, uz prijenos uživo na YouTube kanalu FSAA, natjecatelji iz cijelog svijeta odmjerili su snage u tehničkim, vozačkim i kreativnim disciplinama koje su pokazale koliko je e-simulacija postala ključan alat za razvoj novih generacija inženjera i vozača. Na natjecanju su sudjelovali brojni timovi iz Hrvatske i regije.

Brojke govore same za sebe. FSAA III oborio je rekorde u gotovo svim parametrima: 119 timova iz 36 zemalja, 238 vozača, 25.000 pregleda YouTube prijenosa i impresivnih 69.400 interakcija gledatelja iz čak 40 zemalja, većinom iz ključne dobne skupine 18 – 34.

Instagram statistike nastavile su istim tempom: ukupni reach 345.000, više od 2.500 interakcija, s projekcijom rasta prema više od pola milijuna korisnika u narednim mjesecima.

Ovogodišnje izdanje donijelo je širi i snažniji regionalni nastup nego ikad prije. Timovi iz Hrvatske (Riteh Racing Team, Rijeka), Bosne i Hercegovine (UNSA Racing Team, Sarajevo), Srbije (Drumska Strela, Beograd), Slovenije (UNI Maribor GPE, Maribor) i Sjeverne Makedonije (MES Racing, Skopje) ujedinili su svoje znanje i strast, potvrdivši važnost FSAA platforme za regionalnu suradnju i razvoj mladih inženjera.

Njihova prisutnost dala je posebnu težinu natjecanju i učvrstila vFSAA kao centralno mjesto susreta najboljih timova iz Alpe Adria regije.

U ukupnom poretku dominirali su timovi iz Poljske: prvo mjesto osvojio je PGRacing Team, dok su PolSl Racing i Dynamics UPC Manresa iz Španjolske zauzeli drugo i treće mjesto.

Tri najbolja tima nagrađena su vrijednim poklon paketima Vindije i Adidasa, što je dodatno naglasilo partnersku podršku ovogodišnjeg izdanja.

Natjecanje je i ove godine ponudilo šaroliku lepezu posebnih kategorija. U AMG Alumni Raceu slavio je Adam Pinczes iz BME Motorsport tima (Mađarska), dok je Rimac Alumni Race pripao Moritzu Sachsenheimeru iz njemačkog tima High Speed Karlsruhe.

U sklopu prestižnog IPG Automotive Challengea, e-gnition Hamburg (Njemačka) osvojio je prvo mjesto u Autocrossu, a Global Formula Racing (Njemačka) dominirao je Endurance disciplinom.

Jedan od najočekivanijih noviteta bilo je, prvo Drift natjecanje u povijesti vFSAA organizirano u suradnji s Croatian Drift Allianceom, uz gostovanje proslavljenog driftera Eliasa Hountondjija.

Ovaj dodatak unio je novu dozu adrenalina i spektakla u već ionako dinamičan program, a pobjeda je otišla u Italiju zahvaljujući fantastičnoj izvedbi Andree Semprinija iz UniBeer Motorsport tima.

Veliki interes privuklo je i natjecanje u dizajnu liverija, gdje je žiri najboljim proglasio rad PGRacing Teama (Poljska). Drugo mjesto osvojio je UPBracing iz Njemačke, dok je treće mjesto pripalo španjolskom MAD Formula Teamu.

Ovogodišnji uspjeh bio je moguć i zahvaljujući snažnoj podršci sponzora i partnera Rimca, AMG-a, IPG Automotive, Vindije i Adidasa. Njihova uključenost ključna je ne samo za profesionalni standard produkcije, već i za jačanje ugleda vFSAA platforme u automobilskoj i tehnološkoj industriji.

Ova partnerstva potvrđuju da projekt prerasta okvire studentskog natjecanja i postaje relevantan edukativno-industrijski centar.

Treće izdanje Virtual Formula Student Alpe Adria pokazalo je što se događa kada se strast, znanje i inovacija udruže u zajedničkom cilju, stvaranju okruženja koje inspirira i osnažuje buduće inženjere.

Ako je suditi po uzbuđenju publike i ambicijama organizacijskog tima, četvrto izdanje bit će još veće, odvažnije i utjecajnije.