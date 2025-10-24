Naši Portali
NOGOMET

Je li vatreni ipak pogriješio kad je odbio Dinamovu ponudu? 'Užasno mi ga je žao, reći ću vam i zašto'

Bundesliga - SC Freiburg v Eintracht Frankfurt
Kai Pfaffenbach/REUTERS
Tomislav Dasović
24.10.2025.
Matanović u ovoj sezoni ima samo osam nastupa za Freiburg, niti jednom nije dobio 90 minuta, dapače kod trenera Schustera u prosjeku igra samo po 15 minuta

U kratkom razgovoru s Mihaelom Mikićem dotaknuli smo se jednog nesuđenog Dinamovog centarfora. Mikić je sam imao potrebu spomenuti ga.
 
- Žao mi je Matanovića, užasno mi ga je žao, jer taj je dečko nevjerojatan talent! – kazao je Mikić.

Žao vam je što nije došao u Dinamo?
- Žao mi ga je općenito, najprije stoga što Matanović u Freiburgu opet nema adekvatnu minutažu, a zaista je ogroman potencijal – dodao je Mikić.

Što se zaista događa s 22-godišnjim Igorom, mladićem rođenim u Hamburgu? Još u rano ljeto 2025. spominjao se njegov mogući prelazak iz Eintrachta u Dinamo, čak se nagađalo kako je Dinamo i kontaktirao Matanovića, ali mladićeva odluka – iako je bio na vagi – bila je čvrsta: ostanak i dokazivanje u Bundesligi. Tako se Dinamo okrenuo Belji, a Matanović je za 6.7 milijuna eura prešao u Freiburg. I – nije se usrećio.

Naime, Matanović u ovoj sezoni ima samo osam nastupa za Freiburg (pet u Bundesligi, tri u Europskoj ligi), niti jednom nije dobio 90 minuta, dapače – kod trenera Juliana Schustera u prosjeku igra samo po 15 minuta. Igor je pritom postigao dva pogotka, oba 13. rujna protiv Stuttgarta. I od tada više niti jedan.

Tako se kod Matanovića na žalost ponavlja priča iz prošle sezone, kada je i u Eintrachtu bio zanemaren, odnosno u prosjeku je igrao samo 26 minuta, što za centarfora u tim godinama nikako nije bilo stimulativno. Takva ga je situacija i natjerala na transfer, a Igor od njega opet nije profitirao. Što je zaista šteta. Naime, u ovo doba prošle godine Igor je bio standardni hrvatski reprezentativac nastupivši u pet utakmica Lige nacija. U utakmici protiv Škotske u Zagrebu (2:1) postigao je i svoj prvijenac za Hrvatsku, a onda od 18. studenog 2024. i susreta s Portugalom više nije ostvario niti jedan nastup za vatrene. 

Ogorčeni navijači prst krivnje uperili prema dva čovjeka, a jednog više ne žele vidjeti u Dinamu
Igor Matanović Dinamo Freiburg

