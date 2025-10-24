Naši Portali
Memorijalni turnir

Legendarni Ćiro spojio rivale Hajduk i Dinamo, a posebnu poruku poslao je izbornik Zlatko Dalić

Zagreb: Otvorenje restorana Tajer u vlasništvu Dražena Ladića
Foto: Borna Filic/PIXSELL
1/4
Autor
Karlo Ledinski
24.10.2025.
u 12:40

Ovih dana na terenima Ćiro Akademije igra se turnir u čast "treneru svih trenera", a sudjelovat će 24 momčadi iz Hrvatske i inozemstva

Miroslav Ćiro Blažević uvijek je ujedinjavao ljude i klubove, a tako će biti i ovih dana na terenima Ćiro Akademije u Maksimiru (Prilesje 1F).  Nogometni klub Ćiro Blažević Academy iz Zagreba organizirao je Memorijalni turnir Miroslav Ćiro Blažević 2025. koji će se održati od 24. do 26. listopada.

Turnir se održava u spomen na legendarnog trenera i nogometnog vizionara Miroslava Ćiru Blaževića, čije je ime neizbrisivo upisano u povijest hrvatskog sporta i koji je svojim radom, karizmom i strašću prema sportu motivirao brojne generacije sportaša i ljubitelja nogometa. Na turniru dječaka do 9 godina sudjelovat će 24 momčadi iz Hrvatske i inozemstva, među kojima su Dinamo, Hajduk , Rijeka, Osijek, Varaždin, Lokomotiva, Sloboda Tuzla, Zadar, NK Ferencvaros, Mura, i mnogi drugi. Uglavnom, Ćiro je na jednom mjestu spojio velike rivale Hajduk i Dinamo, ali i mnoge druge klubove u kojima je radio kao trener, poput Zagreba, Varaždina, Mure, Zadra...

Organizatori su posebno ponosni što je ambasador turnira izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić
- Ćiro je bio moj trener, mentor i čovjek koji je zauvijek ostavio trag u mom srcu. Njegova strast, energija i ljubav prema nogometu bile su zarazne. Danas, kao ambasador memorijalnog turnira koji u njegovu čast organizira NK Ćiro Blažević Academy, pozivam vas da zajedno odamo počast tom velikom čovjeku. Neka ovaj turnir bude slavlje njegovog duha i vrijednosti koje nam je svima ostavio - poručio je Dalić.

Osim kao sjećanje na legendarnog Ćiru, poseban naglasak turnira, stavljen je na promociju sportskog duha, zajedništva i edukacije mladih nogometaša. Program uključuje bogat sportski program i dodatne aktivnosti za djecu i trenere, razgledavanje grada Zagreba i stadiona Maksimir, te završnicu i svečanu dodjelu nagrada u nedjelju od 14 do 17 sati, uz prisustvo poznatih sportskih imena i gostiju.

Ključne riječi
nogomet Zlatko Dalić Miroslav Ćiro Blažević

