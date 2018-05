Bivša nogometna zvijezda danas poslužuje kavu i pecivo

Najslavniji turski nogometaš Hakan Şükür već godinama ne živi u domovini. Najbolji strijelac reprezentacije u povijesti i igrač koji je postigao najbrži pogodak na Svjetskim prvenstvima (u utakmici za 3. mjesto protiv Južne Koreje zabio je gol u 11. sekundi) otkrio je čime se bavi.

Tursku je napustio 2015. godine te je sa suprugom i djecom emigrirao u SAD. Suvlasnik je restorana u mjestu Palo Alto u Kaliforniji, gdje svakodnevno i sam poslužuje goste.

- Mogao sam dobro živjeti. Sada bih bio ministar da sam prihvatio igru i uradio ono što su tražili od mene. Ali, evo sad prodajem kavu i pecivo - rekao je bivši turski nogometaš.

He is one of Turkey's most famous athletes, its most celebrated soccer player, and a World Cup hero. But Hakan Sukur is now hiding in plain sight in Palo Alto, exiled from home. https://t.co/iRRxItMCK5