Hajduk sklopio posao za novi teren, evo koliko će koštati radovi na Poljudu

Grad Split napravio je ključan korak prema obnovi sportske infrastrukture na Poljudu. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, donesena je odluka o zamjeni dotrajalog umjetnog travnjaka na pomoćnom terenu poljudskog stadiona. Posao vrijedan 269.452,53 eura s PDV-om, odnosno 215.562,02 eura bez poreza, dodijeljen je splitskoj tvrtki Jadro d.d., a odluku je, kako je i službeno potvrđeno, potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta. Ovaj projekt od iznimne je važnosti za Hajduk, čije mlađe kategorije, ali i prva momčad, svakodnevno koriste spomenuti teren za treninge.

Natječaj, čija je procijenjena vrijednost iznosila znatno viših 345.000 eura, privukao je tri zainteresirane tvrtke. U borbi za ovaj vrijedan posao sudjelovale su dvije tvrtke iz Zagreba, EDEL SPORT d.o.o. i Mifka Sport d.o.o., te splitski Jadro d.d. Povjerenstvo za javnu nabavu na kraju je ponudu domaće tvrtke ocijenilo najpovoljnijom među onima koje su zadovoljile sve tražene uvjete, čime je posao ostao u Splitu, a postignuta je i cijena koja je osjetno niža od prvotnih procjena.

Tijekom postupka ocjenjivanja jedna od pristiglih ponuda, ona tvrtke EDEL SPORT d.o.o., morala je biti odbijena. U službenom obrazloženju odluke navodi se kako je ponuda ocijenjena kao "nepravilna i neprikladna". Preciznije, utvrđeno je kako ponuditelj nije ponudio proizvod koji se tražio u opsežnoj natječajnoj dokumentaciji. Zbog toga, kako stoji u odluci, njegova ponuda "bez značajnih izmjena ne može zadovoljiti potrebe i zahtjeve naručitelja", odnosno Grada Splita, te kao takva nije mogla biti uzeta u daljnje razmatranje.

Iako je odluka o odabiru donesena, sam posao još nije formalno sklopljen. Prije konačnog potpisa ugovora s odabranom tvrtkom mora proći zakonski propisan rok mirovanja. To u praksi znači da se ostavlja period od deset dana tijekom kojeg ostali ponuditelji imaju pravo podnijeti eventualnu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Ukoliko u tom razdoblju ne bude zaprimljena nijedna žalba, Grad Split će i službeno potpisati ugovor s tvrtkom Jadro d.d., nakon čega će strojevi konačno moći izaći na teren i započeti s dugo očekivanim radovima na postavljanju novog, modernog travnjaka.