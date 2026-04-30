'Prvu utakmicu na novoj Kranjčevićevoj očekujem u veljači 2027.! Evo gdje je zapelo s Domom sportova...'

Na proslavi 80. rođendana Cibone susreli smo i gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića i iskoristili priliku popričati o gradskim sportskim aktualijama, ponajprije iz sfere obnove i izgradnje kapitalne infrastrukture. No, u priču smo krenuli od teme spašavanja Cibone od potpunog urušavanja.



– Jako sam velik optimist. Otkako sam gradonačelnik, pet godina, trudimo se da Cibona ostane iznad vode, što nije bilo lako. S puno investitora sam se nalazio i kada sam pomislio da se to neće riješiti pojavio se Victor Dodig i to sad izgleda jako profesionalno. Sviđa mi se što je na dugi rok i što se stvara sinergija sa svih strana, od Vlade, Grada i privatnog sektora.