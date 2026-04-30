Ključni igrač Dinama ostaje? Komentirao glasinu o velikoj cifri koja kruži oko Maksimira

Scott McKenna u Dinamo je stigao prošlog ljeta kao slobodan igrač i vrlo se brzo prometnuo u nezamjenjivog stupa obrane. Njegova prva sezona u Zagrebu okrunjena je naslovom prvaka Hrvatske, prvim u njegovoj karijeri, a uskoro bi mogla biti i podebljana trofejem pobjednika Kupa, s obzirom na to da Dinamo u finalu čeka Rijeka. Impresivne igre 29-godišnjeg Škota nisu prošle nezapaženo, a interes za njegove usluge pokazali su brojni klubovi, pri čemu se najglasnije spominje škotski velikan Celtic.

U opširnom razgovoru za BBC, McKenna je komentirao glasine o višemilijunskoj ponudi koja je navodno stigla na adresu Dinama. Na iznenađenje mnogih, odlučno je umanjio značaj tih priča. "Nisam siguran da je to istina. To je vjerojatno izgubljeno u prijevodu", kratko je poručio škotski branič, dajući jasno do znanja kako takve informacije ne dolaze od njega te da nisu nužno točne.

Njegove riječi dodatno dobivaju na težini kada se uzme u obzir da je s Dinamom potpisao četverogodišnji ugovor i nimalo ne skriva zadovoljstvo životom u Hrvatskoj. "Imao sam vrlo dobru prvu sezonu i potpisao sam četverogodišnji ugovor, tako da ne vidim apsolutno nikakav razlog zašto ne bih ostao do kraja. Dinamo je navikao osvajati trofeje, a za mnoge od nas ovo je prvi put. Osvojiti dvostruku krunu u prvoj sezoni bilo bi izvrsno", zaključio je McKenna, čime je barem privremeno umirio navijače plavih.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim klupskih uspjeha, McKenna je potpuno fokusiran i na reprezentativne obveze. Standardni je član prve postave Škotske, za koju ga samo jedan nastup dijeli od jubilarnog pedesetog, a nada se da će pomoći momčadi da ispiše povijest na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Pritom ističe poseban odnos s izbornikom Steveom Clarkeom, kojem osjeća veliku zahvalnost. "Najveća stvar kod izbornika su dosljednost i povjerenje. Kad sam tek došao u reprezentaciju, još sam igrao za Aberdeen i radio puno pogrešaka. On je stao uz mene. U gotovo svakom kampu za koji sam bio spreman, on me pozvao i zadržao u momčadi. Svaku utakmicu koju igram, pokušavam se odužiti i njemu za sve što je učinio za mene", emotivno je priznao stoper Dinama.

Škotska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Haitijem, Marokom i Brazilom, a cilj je po prvi put u povijesti proći grupnu fazu. McKenna se nada da će biti dio te povijesne priče. "Svi gledaju tu prvu utakmicu protiv Haitija kao onu u kojoj imamo najveće šanse uzeti tri boda. Pripreme moraju biti savršene. Ako budem imao sreće da budem u tom avionu i dobijem pokoju minutu, bit ću apsolutno oduševljen", skromno je zaključio ključni čovjek obrane hrvatskog prvaka.