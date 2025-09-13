Naši Portali
IZVRŠEN JE ŽDRIJEB

Evo s kime će hrvatski vaterpolisti igrati na Euru u Beogradu

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora
Slobodan Sandic/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
13.09.2025.
u 22:13

Barakude će prvu utakmicu na EP u Beogradu igrati u nedjelja, 11. siječnja protiv Slovenije. Dva dana kasnije nam slijedi dvoboj protiv Gruzije, a u četvrtak, 15. siječnja derbi s reprezentacijom Grčke

U Beogradu je obavljen ždrijeb skupina predstojećeg 37. po redu Europskog prvenstva u vaterpolu od 10. do 25. siječnja 2026. godine, a Hrvatska je razvrstana u skupinu B s momčadima Slovenije, Grčke i Gruzije.

Barakude će prvu utakmicu na EP u Beogradu igrati u nedjelja, 11. siječnja protiv Slovenije. Dva dana kasnije nam slijedi dvoboj protiv Gruzije, a u četvrtak, 15. siječnja derbi s reprezentacijom Grčke.

U skupini A igrat će Malta, Crna Gora, Mađarska i Francuska, domaćin Srbija će igrati u skupini C sa Španjolskom, Nizozemskom i Izraelom, dok će u skupini D biti Italija, Slovačka, Rumunjska i Turska.

Na ovom će se Europskom prvenstvu primijeniti novi sustav natjecanja, objavio je HVS.

Nakon nadmetanja po skupinama, po tri prvoplasirane reprezentacije će ići dalje, odnosno tvoriti nove dvije skupine, E i F. Skupina E će se sastojati od tri najbolje momčadi iz skupina A i C, odnosno skupina F od tri najbolje iz skupina B i D.U novoformirane će se skupine prenositi bodovi iz prijašnje skupine, te će u novim skupinama (E i F), svaka momčad odigrati još po tri utakmice protiv suparnika s kojima dotad nisu igrali.

Dvije najbolje momčadi iz skupina E i F osigurat će polufinale, pa nema više četvrtfinalnih utakmica. Trećeplasirani iz skupina E i F će međusobno igrati za 5. mjesto, četvrtoplasirani za 7. mjesto u Europi itd.
EP u vaterpolu Vaterpolo Hrvatska vaterpolo reprezentacija

