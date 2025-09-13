FOTO Boban, Zajec i društvo uživali nakon izbora, pogledajte fotke s Maksimira

Povijesni izborni dan u Dinamu protiče u znaku zajedništva i sporta, potvrdivši da je nogomet utkan u svaki segment klupskog života. Odmah nakon što su iza 9 sati ujutro glasali na prvim potpuno demokratskim izborima, Zvonimir Boban, nositelj liste "Dinamovo proljeće", i Velimir Zajec, predsjednik na odlasku, pridružili su se prijateljima na terenu. Umjesto napetog iščekivanja rezultata, izabrali su ono što najbolje znaju – igru na zelenom travnjaku. Na terenu "Cico Kranjčar" odigrana je revijalna utakmica koja je simbolizirala jedinstvo. Zanimljivo, Boban i Zajec, ključne figure tranzicije, zaigrali su u istoj momčadi, a kapetansku vrpcu nosio je Boban. U prijateljskoj atmosferi, nakon uzbudljivih 70 minuta slavila je ekipa "sivih" rezultatom 3:2. Iako je rezultat bio u drugom planu, utakmica je poslala snažnu poruku o novom smjeru kluba – smjeru zajedništva i ljubavi prema Dinamu.

Ovaj je susret na neki način predstavljao i simboličan oproštaj Velimira Zajeca od funkcije predsjednika te primopredaju dužnosti Zvonimiru Bobanu. Dok se očekuje da Boban preuzme ulogu prvog čovjeka kluba, izgledno je da će Zajec postati počasni predsjednik, čime se osigurava kontinuitet i poštovanje prema klupskim legendama. Njihov zajednički nastup bio je najbolji dokaz da proces demokratizacije, koji je pokrenula inicijativa "Dinamovo proljeće", teče u mirnom i dostojanstvenom tonu.

Ovi izbori predstavljaju prekretnicu za maksimirski klub. Za razliku od prošlih, na kojima su članovi birali tek 25 od 60 skupštinara dok je ostatak imenovao tadašnji predsjednik Mirko Barišić, ovoga puta članovi izravno biraju sve. Upravo je taj stari model omogućio neočekivani preokret kada je nekoliko Barišićevih ljudi donijelo pobjedu Velimiru Zajecu. Pravo glasa na ovim izborima imalo je oko 28 tisuća punoljetnih članova, koji su mogli glasati na stadionu ili putem interneta.

S izborima dolaze i značajne promjene u ustroju kluba. Skupština se smanjuje sa 60 na 50 članova, a Izvršni odbor kao tijelo nestaje. Njegove ovlasti stapaju se s Nadzornim odborom, koji će imati devet članova, značajno manje od dosadašnjih 16 u ta dva tijela. Ukida se i dualna uloga predsjednika, a Zvonimir Boban postat će jedini čelni čovjek kluba s jasnim ovlastima. Statut je predvidio i zaštitni mehanizam: u Skupštinu će, uz članove s jedine liste, ući i pet povjerenika s najviše glasova koji su se kandidirali individualno, čime se osigurava da tijelo ne bude monolitno.