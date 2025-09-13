Dinamo objavio rezultate prvih demokratskih izbora: 'Hvala vam na ovom povijesnom danu'

Subota, 13. rujna 2025., ostat će upisana u povijest zagrebačkog kluba kao dan prvih, potpuno demokratskih izbora. Odaziv je bio rekordan – glasalo je čak 7512 članova, nadmašivši brojku od 7111 s izbora u ožujku 2024. godine. Pravo glasa imalo je oko 28 tisuća punoljetnih članova, koji su mogli glasati online ili na stadionu Maksimir. Iz kluba su poručili kako je ovo ispunjenje snova generacija navijača koji su se godinama borili za ovakav, demokratski ustrojen klub.

Pobjedu je, kao jedina kandidacijska lista, odnijelo "Dinamovo proljeće", čime je njezin nositelj, legendarni Zvonimir Boban, postao novi predsjednik Dinama. Boban preuzima novu, objedinjenu funkciju predsjednika kluba i uprave. Dosadašnji predsjednik, Velimir Zajec, čiji je mandat istekao, prema najavama bi na idućoj sjednici Skupštine trebao biti izglasan za počasnog predsjednika kluba kao priznanje za njegov doprinos u ključnom prijelaznom razdoblju za klub.

Ovi izbori donose i temeljitu reorganizaciju klupskih tijela. Članovi su birali i 50 članova Skupštine, čiji je broj smanjen sa 60. Ključna novost je spajanje Izvršnog i Nadzornog odbora u jedno tijelo s devet članova, čiji su predsjednik, zamjenik i sedam članova također izabrani. Ukinuta je i dosadašnja dualna uloga predsjednika, čime se modernizira proces donošenja odluka unutar kluba i centralizira odgovornost.

Iz kluba nisu skrivali oduševljenje. "Došao je i taj dan! Dinamov dan, dan svih nas koji ga volimo i poštujemo. Hvala našim plavim članovima, vašim ste glasom ispisali ovaj povijesni dan. Rekordna izlaznost znak je buđenja Dinamovog puka i novi početak našeg Kluba. Članovi su potvrdili da Dinamo pripada svom plavom narodu. Nova, plava proljeća su pred nama", zaključili su.