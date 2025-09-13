Naši Portali
GOTOVO JE

Dinamo objavio rezultate prvih demokratskih izbora: 'Hvala vam na ovom povijesnom danu'

Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
13.09.2025.
u 20:57

Završeni su prvi potpuno demokratski izbori u povijesti Dinama s rekordnih 7512 glasača. Jedina kandidacijska lista "Dinamovo proljeće", na čelu sa Zvonimirom Bobanom, preuzela je upravljanje klubom i označila početak nove ere u Maksimiru

Subota, 13. rujna 2025., ostat će upisana u povijest zagrebačkog kluba kao dan prvih, potpuno demokratskih izbora. Odaziv je bio rekordan – glasalo je čak 7512 članova, nadmašivši brojku od 7111 s izbora u ožujku 2024. godine. Pravo glasa imalo je oko 28 tisuća punoljetnih članova, koji su mogli glasati online ili na stadionu Maksimir. Iz kluba su poručili kako je ovo ispunjenje snova generacija navijača koji su se godinama borili za ovakav, demokratski ustrojen klub.

Pobjedu je, kao jedina kandidacijska lista, odnijelo "Dinamovo proljeće", čime je njezin nositelj, legendarni Zvonimir Boban, postao novi predsjednik Dinama. Boban preuzima novu, objedinjenu funkciju predsjednika kluba i uprave. Dosadašnji predsjednik, Velimir Zajec, čiji je mandat istekao, prema najavama bi na idućoj sjednici Skupštine trebao biti izglasan za počasnog predsjednika kluba kao priznanje za njegov doprinos u ključnom prijelaznom razdoblju za klub.

Ovi izbori donose i temeljitu reorganizaciju klupskih tijela. Članovi su birali i 50 članova Skupštine, čiji je broj smanjen sa 60. Ključna novost je spajanje Izvršnog i Nadzornog odbora u jedno tijelo s devet članova, čiji su predsjednik, zamjenik i sedam članova također izabrani. Ukinuta je i dosadašnja dualna uloga predsjednika, čime se modernizira proces donošenja odluka unutar kluba i centralizira odgovornost.

Iz kluba nisu skrivali oduševljenje. "Došao je i taj dan! Dinamov dan, dan svih nas koji ga volimo i poštujemo. Hvala našim plavim članovima, vašim ste glasom ispisali ovaj povijesni dan. Rekordna izlaznost znak je buđenja Dinamovog puka i novi početak našeg Kluba. Članovi su potvrdili da Dinamo pripada svom plavom narodu. Nova, plava proljeća su pred nama", zaključili su.

Povijesni trenutak za Dinamo, glasao Zvonimir Boban: Dolazi potvrda da se klub opet vratio narodu
izbori. Zvonimir Boban Dinamo

ZO
Zonasumraka4
21:41 13.09.2025.

Dakle imamo novi Naš Hajduk, sad ćemo i mi čekati dugo na titulu

VI
Vico68
21:07 13.09.2025.

Demokratski izbori za demokratski Dinamo bez izbora u biranju??? Alo!

Avatar Samodesno
Samodesno
22:09 13.09.2025.

Demokratski izbori po ukusu druga tita u sfrj gdje je bio jedan na listi i mogao si zaokružiti samo njega.

