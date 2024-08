Evo gdje gledati Dinamo u borbi za Ligu prvaka: Uđe li u elitu, na Maksimir stiže 35 milijuna eura

Američki krilni napadač

Jeličić tvrdi da je ovo igrač zbog kojeg je Mišković smijenio Sopića. Otac mu je bogati vlasnik nogometnih klubova

"Mišković je to napravio iz razloga jer je jedan dečko, Juncaj, kako li se zove, čiji je tata bogat i trebao je dati novac klubu, trebao biti dio svlačionice. A Sopa kakav je, to nije napravio jer zna se kako je to u svlačionici", otkrio je Jeličić