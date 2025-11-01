Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
SuperSport HNL

Evo gdje gledati derbi Dinama i Rijeke. Jedan podatak budi optimizam kod navijača plavih

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
01.11.2025.
u 11:32

Dinamu je pobjeda itekako potrebna, a u slučaju poraza Hajduk bi već ovaj vikend mogao pobjeći na šest bodova.

Dinamo i Rijeka na Maksimiru od 16 sati igraju utakmicu 12. kola SuperSport HNL-a. Dinamo je pao s prve na drugu poziciju prvenstvene ljestvice nakon prošlog kola i poraza na gostovanju kod Vukovara, dok je sedmoplasirana Rijeka pobijedila na svom terenu Osijek 4:2. Prijenos utakmice je na kanalu MAX Sport 1.

Dinamu će u derbiju nedostajati čak šest igrača, rekao je trener zagrebačke momčadi Mario Kovačević na konferenciji za medije uoči utakmice. Moris Valinčić i Luka Stojković ozlijedili su se na protekloj utakmici u Vinkovcima protiv Vukovara na neravnom terenu.

Valinčića neće biti najmanje šest tjedana, dok je Stojkovićeva ozljeda, prema riječima Kovačevića, nešto blaža. Slovenski veznjak Miha Zajc također zbog ozljede neće biti spreman za utakmicu s Rijekom, a dug popis izostanaka za Dinamo popunjavaju Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Ronael Pierre-Gabriel. Pod znakom upitnika je Ismael Bennacer, no on bi ipak trebao biti spreman.
Kod Rijeke nema Damira Kreilacha, Stjepana Radeljića i Mile Škorića, koji je već duže vrijeme izvan terena.

Dinamu je pobjeda itekako potrebna, a u slučaju poraza Hajduk bi već ovaj vikend mogao pobjeći na šest bodova. Optimizam kod Dinamovih navijača može se temeljiti da je Dinamo ove sezone dobio sva četiri derbija - dvaput protiv Osijeka, te jednom protiv Rijeke i Hajduka. 
Ključne riječi
nogomet SuperSport HNL HNK Hajduk GNK Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja