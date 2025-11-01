Evo gdje gledati derbi Dinama i Rijeke. Jedan podatak budi optimizam kod navijača plavih

Dinamo i Rijeka na Maksimiru od 16 sati igraju utakmicu 12. kola SuperSport HNL-a. Dinamo je pao s prve na drugu poziciju prvenstvene ljestvice nakon prošlog kola i poraza na gostovanju kod Vukovara, dok je sedmoplasirana Rijeka pobijedila na svom terenu Osijek 4:2. Prijenos utakmice je na kanalu MAX Sport 1.

Dinamu će u derbiju nedostajati čak šest igrača, rekao je trener zagrebačke momčadi Mario Kovačević na konferenciji za medije uoči utakmice. Moris Valinčić i Luka Stojković ozlijedili su se na protekloj utakmici u Vinkovcima protiv Vukovara na neravnom terenu.

Valinčića neće biti najmanje šest tjedana, dok je Stojkovićeva ozljeda, prema riječima Kovačevića, nešto blaža. Slovenski veznjak Miha Zajc također zbog ozljede neće biti spreman za utakmicu s Rijekom, a dug popis izostanaka za Dinamo popunjavaju Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine i Ronael Pierre-Gabriel. Pod znakom upitnika je Ismael Bennacer, no on bi ipak trebao biti spreman.

Kod Rijeke nema Damira Kreilacha, Stjepana Radeljića i Mile Škorića, koji je već duže vrijeme izvan terena.

Dinamu je pobjeda itekako potrebna, a u slučaju poraza Hajduk bi već ovaj vikend mogao pobjeći na šest bodova. Optimizam kod Dinamovih navijača može se temeljiti da je Dinamo ove sezone dobio sva četiri derbija - dvaput protiv Osijeka, te jednom protiv Rijeke i Hajduka.