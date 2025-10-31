Naši Portali
Edi Džindo
Autor
Edi Džindo

Tko će odgovarati za širenje lažnih informacija iz Dinama? Tom čovjeku nanesena je golema šteta

Radomlje: Prijateljska utakmica ND Primorje - GNK Dinamo
Luka Stanzl/PIXSELL
31.10.2025. u 13:40

Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti kako bi se Dinamo ponio prema ovoj situaciji da se Valinčić nije ozlijedio, posebice ako je istina da je klub medijima davao neslužbene informacije o sumnji na glumljenje ozljede Francuza

I što sada? Nakon što se danima u hrvatskom medijskom prostoru pisalo da je desni bek Dinama Ronael Pierre-Gabriel potencijalno odglumio ozljedu, nakon što su se već na portalima kreirale ankete "Treba li Dinamo raskinuti ugovor s Pierre-Gabrielom?", danas je na konferenciji za medije uoči derbija protiv Rijeke trener Dinama Mario Kovačević potvrdio da je Francuz zaista bio ozlijeđen.

- Pierre-Gabriel je od prvog kola ozlijeđen, onda se vratio pa se opet ozlijedio, na magnetu se pokazalo da ima rupturu mišića. Neke stvari i ja saznam iz medija, iako nisu istinite. On bi idući tjedan trebao biti u momčadi - rekao je Kovačević.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

U tekstovima raznih hrvatskih medija se proteklih dana isticalo da je informacija o sumnji u lažiranje ozljede Pierre-Gabriela došla direktno iz samog kluba, da su ljudi iz kluba sami neslužbeno medijima rekli kako i sami sumnjaju da Pierre-Gabriel glumi ozljedu. Sintagme "potvđeno nam je iz kluba" bile su korištene u nekolicini tekstova. No, tko god je "kumovao" u poticanju objavljivanja ove lažne informacije, bili to sami mediji, Dinamo kao klub, ili i jedni i drugi u kombinaciji, nanesena šteta 27-godišnjem Francuzu je ogromna, te donekle i nepovratna.

Proteklih nekoliko dana Pierre-Gabriel je, zbog ovih napisa, bio žestoka meta, na piku dobrog dijela Dinamovih navijača. Uvrede koje su stizale na račun nogometaša koji je, u turbulentnoj prošloj sezoni, pokazao možda i najveći kontinuitet od svih igrača plavih, i to igrajući velik dio sezone na neprirodnoj poziciji, lijevom beku, bile su izrazito snažne, čak i utužive.

Ovaj dio ne možemo znati sa sigurnošću, ali neodoljivo vlada dojam da je Dinamo tek sada iznio istinu o Pierre-Gabrielu zato što im treba, zato što se prvi desni bek Moris Valinčić ozlijedio i 'out' je na šest tjedana, a jedina alternativa na toj poziciji je trenutačno mladi Noa Mikić. Bilo bi vrlo zanimljivo vidjeti kako bi se Dinamo ponio prema ovoj situaciji da se Valinčić nije ozlijedio, posebice ako je istina da je klub medijima davao neslužbene informacije o sumnji na glumljenje ozljede Francuza.

Tko će u ovoj situaciji odgovarati? Tko će biti kažnjen za štetu koja je nanesena ni krivom ni dužnom čovjeku? Tko će biti kažnjen za to što je reputacija čovjeka prilično srušena ovim lažnim informacijama? Naravno, nitko neće biti kažnjen jer nitko neće prihvatiti odgovornost, a u savršenom svijetu bi zaista trebao. Situacija je vrlo jednostavna, objavljena je laž koja je izrazito negativno utjecala na život čovjeka, i to je apsolutno ružno i nepošteno.

