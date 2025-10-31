Naši Portali
BREAKING
PLAVI OSLABLJENI

Dinamu će protiv Rijeke nedostajati čak šest igrača

Radomlje: Prijateljska utakmica, GNK Dinamo - NK Radomlje
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
31.10.2025.
u 22:01

Najteže je stradao Moris Valinčić, kojeg neće biti najmanje šest tjedana, dok je situacija sa Stojkovićem i Zajcom nešto bolja, ali za derbi nisu spremni. Na popisu onih koji ne konkuriraju su i Theophile, Pierre-Gabriel i Živković.

Nakon iznenađujućeg poraza od Vukovara 1991 pred Dinamom je sada veliki izazov – na Maksimir stiže aktualni hrvatski prvak, Rijeka, momčad koja je povezala nekoliko dobrih rezultata, a posebno se ističe uvjerljiva pobjeda protiv Osijeka. Susret se igra sutra u 16 sati na Maksimiru, no treneru Mariju Kovačeviću glavobolje zadaju izostanci brojnih igrača.

Najteže je stradao Moris Valinčić, kojeg neće biti najmanje šest tjedana, dok je situacija sa Stojkovićem i Zajcom nešto bolja, ali za derbi nisu spremni. Na popisu onih koji ne konkuriraju su i Theophile, Pierre-Gabriel i Živković. Posebno je problematična situacija s desnim bekom Pierre-Gabrielom, kojem se vratila ruptura lista. Zbog toga je prvoj momčadi priključen mladi Noa Mikić, koji bi mogao dobiti priliku.

"Imamo razloga za optimizam. Prije svega, ako gledamo utakmice protiv velike četvorke hrvatskog nogometa, vidjet ćemo da smo ove sezone u svim tim derbijima pobjeđivali: oba puta protiv Osijeka, po jednom protiv Rijeke na Rujevici i Hajduka u Splitu. To mi daje nadu u optimizam. Vjerujem u svoje igrače. neću ponavljati da smo u procesu stvaranja. Uostalom, poslije svake utakmice sam i ja pametniji", rekao je trener Mario Kovačević.

