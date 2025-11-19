Naši Portali
Transfer bomba

Englezi žele na zimu dovesti igrača Dinama, oduševio ih protiv Engleske

Susret Dinama i Borussije Dortmund u Ligi prvaka
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/2
Autor
Robert Junaci
19.11.2025.
u 20:55

Želio ga je Jakirović, ali je njegov klub dobio zabranu dovođenja igrača, a sad se pojavio novi klub koji želi ponajboljeg igrača plavih

Ove zime mogli biti velike borbe između dva kluba engleskog Championshipa. Naime, Sheffield United bi se mogao naći u transfernom natezanju s jednim od svojih rivala u Championshipu, s Hull Cityjem Sergeja Jakirovića. 

Poznato je da se Arber Hoxha, albanski krilni igrač i ponajbolji igrač Dinama u posljednje vrijeme, koji je impresionirao svoju tijekom nedjeljne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Engleske, nalazi na listi traženih igrača Hull Cityja nakon što je Sergej Jakirović imenovan trenerom tog kluba tijekom ljeta.

No, Sheffield United nalazi u borbi za opstanak nakon lošeg početka sezone pod Rubenom Sellesom, upozoren je na potencijalnu dostupnost i pristupačnu cijenu krilnog igrača Dinama.

S obzirom na to da se posuđeni Louie Barry sprema za brzi povratak u Aston Villu očekuje se da će Sheffield United tražiti ofenzivnog veznog igrača.

S obzirom na to da je u siječnju napunio 27 godina, Englezi vjeruju da bi rado došao u Englesku i tamo pokazao talente koji su potaknuli Jakirovića da razmotri podnošenje ponude za njegove usluge

Iako Dinamo aktivno ne traži Hoxhinu prodaju jer  tek je nedavno produžio njegov ugovor do 2029. godine, njegova procijenjena godišnja plaća od 440.000 funti (oko 500 tisuća eura) čini ga zanimljivom, ali pristupačnom opcijom za Sheffield i Hull.

Jakirović je prethodno pokušao potpisati krilnog igrača na kojem je i inzistirao dok je bio u Dinamu te ga doveo iz Slavena Belupa, a i dok je bio na čelu Kayserispora želio ga je u turskom klubu. U Sheffieldu vjeruju da će njihova veća tradicija od Hulla biti presudna, ali su u problemu jer se bore za ostanak u Championshipu, jako je upitno bi li se Hoxha uputio u takvu avanturu, a Englezi, ako ga doista žele, mora poslati u Maksimir jako bogatu ponudu. 
LJ
ljudeman
21:08 19.11.2025.

Vodite ga što prije

