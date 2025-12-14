Bijesni fanovi bacali stolice i boce na Messijevoj turneji u Indiji

Ljutiti navijači koji su prisustvovali Messijevoj turneji u Indiji lomili su stolice i bacali predmete na teren nakon njegova pojavljivanja na stadionu Salt Lake u Calcutti. Naime, očekivalo se da će osvajač Svjetskog prvenstva 2022. – koji se smatra jednim od najvećih nogometaša svih vremena – odigrati kratku egzibicijsku utakmicu na stadionu, izvijestila je novinska agencija AFP, prenosi BBC.

Tisuće oduševljenih fanova platili su i do 120 eura kako bi vidjele nogometnu zvijezdu, no razočarale su se kada se pojavio tek kako bi prošetao terenom, a zaklonila ga je velika skupina dužnosnika i poznatih osoba.

Kada je nogometaša argentinske reprezentacije i Intera iz Miamija osiguranje odvelo nakon 20 minuta i kada je postalo očito da je Messijev nastup završen, ljudi su postali neprijateljski raspoloženi i nastao je kaos.

– Duboko sam uznemirena i šokirana događajima – rekla je Mamata Banerjee, ministrica u vladi savezne države Zapadni Bengal.

Lionel Messi u Indiji se nalazi zbog „GOAT [najbolji svih vremena] turneje“, niza promotivnih događaja u Calcutti, Hyderabadu, Mumbaiju i Delhiju. Njegova turneja započela je otkrivanjem 21 metar visoke statue u Calcutti, koju je tijekom 27 dana sastavljala ekipa od 45 ljudi. Messi se okupljenima obratio putem interneta iz sigurnosnih razloga. Tisuće navijača došle su na gradski stadion kako bi imali priliku vidjeti nogometaša uživo.