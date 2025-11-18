Naši Portali
Dinamo

Novi dokapetan plavih: Idemo okrenuti ovaj negativni niz

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
18.11.2025.
u 15:48

Bit će to prava, ozbiljna utakmica, mi ju moramo prihvatiti na sto posto i nadam se našoj stvarno dobroj utakmici

Slovenac Miha Zajc došao je pri kraju prijelaznog roka u Dinamo, no brzo se pokazalo da je bila dobra odluka dovesti ga u Maksimir. Sad je postao i dokapetan Dinama i u srijedu će po prvi put biti u toj ulozi u momčadi Dinama, u kup susretu s Karlovcem, nakon dosta turbulentnih dana u Maksimirskoj 128.

- Mislim da nam je dobro došlo par dana odmora, dobro smo trenirali. Atmosfera je dobra, svi smo svjesni toga da u posljednje dvije utakmice nije bilo dobro te da neke stvari moramo popraviti. Jedva čekam tu utakmicu i da pokažemo što znamo – kaže Miha Zajec.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Dinamo je protiv Karlovca favorit ali takve utakmice daleko su od toga da su lagane.

- Bit će to prava, ozbiljna utakmica, mi ju moramo prihvatiti na sto posto i nadam se našoj stvarno dobroj utakmici. Mislim da smo se dobro pripremili i da smo spremni okrenuti ovaj negativni niz i krenuti s pobjedama. Želimo već u ovoj utakmici pokazati da možemo igrati dobar i lijep nogomet i u mjesec dana koji su pred nama treba pokazati tu kvalitetu.

Kakva je situacija u svlačionici. Dio igrača je još u reprezentacijama, neki su već vratili.
- Atmosfera u momčadi je dobra i dobro nam je došlo par dana kako bismo se odmorili nakon čega smo baš jako radili i mislim da smo spremni i da svi jedva čekamo ovu utakmicu – kazao je Miha Zajc.
