Zvone Boban stao je iza trenera Dinama, ali zločesti će reći da je u pitanju nešto sasvim drugo

Zagreb: Mario Kovačević održao konferenciju za medije nakon izgubljene utakmice rezultatom s 3:0
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
18.11.2025.
u 16:00

Bez obzira na mišljenje većine javnosti, predsjednik Zvonimir Boban stao je iza svog trenera (zločesti će reći da je tako jer nema željeno kvalitetno rješenje) i Mario Kovačević ostao je u 'sedlu'. I sad treba složiti plave 'kockice' da bi ponovo izgledale kao gledljivi mozaik.

Kad je Dinamo sjajno krenuo u sezonu malo tko je pomislio da će sredinom studenog u Karlovcu, u susretu osmine finala kupa, tražiti izlaz iz krize. A ona je svakako nastupila, kad Dinamo izgubi u 13 kola HNL-a čak četiri utakmice i to od takozvanih slabijih klubova (Gorica, Lokomotiva, Vukovar, Istra), te u međuvremenu s 0:3 protiv Celte kompromitira sve dobro što je dotad napravio u Europskoj ligi, nema dvojbi da je u krizi.

I sad iz nje treba izaći, počevši od utakmice kupa s Karlovcem. Bez obzira na mišljenje većine javnosti, predsjednik Zvonimir Boban stao je iza svog trenera (zločesti će reći da je tako jer nema željeno kvalitetno rješenje) i Mario Kovačević ostao je u 'sedlu'. I sad treba složiti plave 'kockice' da bi ponovo izgledale kao gledljivi mozaik. 

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

A da su se 'kockice' čudno rasule, svjedoče i posljednji događaji. Prvo je na druženju s članovima kluba Boban ustvrdio ne samo da trener ostaje, nego da i da neki vezni igračko koji su sad u svlačionici, nisu igrači za Dinamo (zacijelo je mislio na Mudražiju i Soldu iako ih nije imenovao). Ubrzo nakon toga došlo je do smjene dokapetana, s te pozicije smijenjeni su Sandro Kulenović i Ivan Nevistić, a ustoličeni su Miha Zajc i Scott McKenna. 

Razloge za to ne znamo, pa ni što se s time željelo postići. Toj promjeni prethodio je sastanak igrača nakon neugodnog poraza od Istre, dugo su plavi ostali u pulskoj svlačionici i bez prisustva stožera međusobno raspravili o svemu što im se događa.

Nakon promjene dokapetana, u reprezentativnoj stanci imali su plavi igrači još jedno druženje, na team-buildingu su nastavili razgovarati i u Karlovcu bismo trebali vidjeti rezultate tih sastanaka. Isto tako, trebali bismo vidjeti kakve će poteze povući trener Kovačević. Tijekom reprezentativne stanke nije imao nekoliko igrača, ali ionako ima široki kadar, svlačionicu punu kvalitete, svlačionicu koja doduše tu kvalitetu nije u posljednje vrijeme ispoljavala na najbolji način i sad Kovačević mora pronaći rješenja i od Karlovca, protiv bivšeg igrača plavih, a danas trenera karlovačkog drugoligaša Igora Pamića, pa preko Varaždina u srijedu krenuti uspješno prema naprijed. Ili će se ponovno postavljati pitanja o njegovom statusu, nekakvih prava Dinamo na nove krive korake jednostavno nema.
Ključne riječi
Hrvatski nogometni kup Igor Pamić Karlovac mario kovačević Dinamo

