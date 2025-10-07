Naši Portali
Rukomet

Duvnjak i Kmet pozvani u hrvatsku reprezentaciju

Autor
Damir Mrvec
07.10.2025.
u 16:00

Izbornik hrvatske mlađe juniorske muške rukometne reprezentacije Branimir Kutnjak objavio je popis igrača za prvo okupljanje nakon ljeta. Na izbornikovom popis nalazi se 22 igrača

Izbornik hrvatske mlađe juniorske muške rukometne reprezentacije Branimir Kutnjak objavio je popis igrača za prvo okupljanje nakon ljeta. Na izbornikovom popis nalazi se 22 igrača, uz još osam onih koji su na listi pričuva i mogu biti pozvani naknadno.

Reprezentacija se okuplja 27. listopada u 11 sati ispred Zimskog plivališta Mladost i odmah nakon toga produžava put do Ivanića gdje će trenirati i boraviti do 2. studenog.

U ovoj fazi priprema nije previđen ni jedan prijateljski susret. Inače, tu selekciju u lipnju sljedeće godine očekuje nastup na Europskom prvenstvu.

Evo popisa hrvatske mlađe juniorske reprezentacije: Gorički, Grgurević (oba Dinamo), Balajić (Dugopolje), Lovrić, Bajan, Orlović (svi Ivan Mikanovci),Lušić, Duvnjak (oba Zadar), Fištrović, Badurina (oba Sesvete), Kurtanjek, Raguž (oba Zagreb), Galetić (Rudar), Ćurak, Čulo (oba Nexe), Pitt (Gorica), Udovičić (Metalac), Barbarić (Trogir), Vacek, Budemac (oba Ivanić), Kujundžić (Metković) i Kmet (Umag)

Pripreme Rukometna reprezentacija Zagreb Nexe rukomet

