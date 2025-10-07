Dinamo je propustio lijepu priliku, mogao je na reprezentativnu stanku otići miran s tri boda prednosti u odnosu na Hajduk. Mogao je, ali nije jer je u Maksimiru upisao svoj drugi poraz u ovoj sezoni, nakon Gorice, slavljenički je kući otišla i Lokomotiva, slavila je s 2:1. I tako prizemljila plave, koji su valjda mislili da će lokosi sami pasti pred europski jakim Dinamom.
– Ta utakmica s Lokomotivom nosila je veliku opasnost jer lokosi su momčad koja iz utakmice u utakmicu igra sve bolje, puna je samopouzdanja i osjetila je da može iskoristiti mogući slab dan Dinama ili njegove slabosti. To je Lokomotiva i napravila i zasluženo je pobijedila jer je pokazala ambiciju i odlučnost. Dinamo je na kraju pritisnuo, ali kad gubiš, javlja se nervoza, nema više mirnoće u proigravanju – kaže nam nekadašnji trener Dinama Branko Ivanković.
Branko Ivanković: Dinamo se kasno vratio s puta i zbog toga je izgubio od Lokomotive? To nije razlog
Za igrače koji su krenuli u utakmicu ne bih rekao da su bili premoreni, već više prezadovoljni onim što su napravili u zadnjih 10 dana, trebalo je više osvježenja u momčadi
livi vrati se u dinamo jer tu imaš posla
Ako Boban do sada nije uklonio Kovačevića, ako bi se dogodio poraz u prvoj slijedećoj utakmici, po meni bi on bio bivši. On ima drugu postavu koja bi samljela Lokomotivu makar i s 3:0, jer su željni se pokazati ali im trener ne da niti blizu trena i imaju grijati klupu dok se ne ojade i napuste Dinamo, koji slagao Boban. Dinamo nije bio siguran da će dobiti Ferenbahče, nije bio siguran da će dobiti Maccabi, a oba kula je dobio uvjerljivo. Ali je zato bio siguran sto posto da će pregaziti Lokomotivu i na kraju je opet popušio od Lokomotive koja mu je uzela titulu prvaka isped nosa i to s istim brojem bodova, ne može biti teže. A upravo na takvim "sigurnim" utakmicama rasipaju bodove umjesto da ih na jesen skupljaju, jer se ne zna što donosi proljeće. A oni bodove usmjeravaju Hajduku kao i prošle sezone. Uzalud je trud Bobanu u skupljanju igrača koji mogu superiorno dominirati HNL-om i nizati bodovnu razliku, kada te bodove prospe samouvjereni i nedovoljno taktičan trener i loš vratar. Samo jedna slaba karika u jakom lancu može sve upropastiti. Zato i Boban mora znati ojačati slabe karike i to odmah, a Kovačeviću izdati direktive da ne gubi utakmice i bodove gdje su već unaprijed upisani ili postaje slobodan trener na tržištu. Vratara svakako treba zamijeniti jer je i on slaba karika.