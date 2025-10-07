Branko Ivanković: Dinamo se kasno vratio s puta i zbog toga je izgubio od Lokomotive? To nije razlog

Dinamo je propustio lijepu priliku, mogao je na reprezentativnu stanku otići miran s tri boda prednosti u odnosu na Hajduk. Mogao je, ali nije jer je u Maksimiru upisao svoj drugi poraz u ovoj sezoni, nakon Gorice, slavljenički je kući otišla i Lokomotiva, slavila je s 2:1. I tako prizemljila plave, koji su valjda mislili da će lokosi sami pasti pred europski jakim Dinamom.



– Ta utakmica s Lokomotivom nosila je veliku opasnost jer lokosi su momčad koja iz utakmice u utakmicu igra sve bolje, puna je samopouzdanja i osjetila je da može iskoristiti mogući slab dan Dinama ili njegove slabosti. To je Lokomotiva i napravila i zasluženo je pobijedila jer je pokazala ambiciju i odlučnost. Dinamo je na kraju pritisnuo, ali kad gubiš, javlja se nervoza, nema više mirnoće u proigravanju – kaže nam nekadašnji trener Dinama Branko Ivanković.