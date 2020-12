Drama hrabre Hrvatice: Bila sam 17 mjeseci u bolnicama, Bog me sada nagradio...

Ćamila Mičijević (26) statistički je naša najbolja rukometašica nakon dva odigrana kruga na Europskom prvenstvu u Danskoj. Njezine igre u napadu i obrani odvele su nas do polufinala, prvog povijesnog na velikim natjecanjima. Trenutačno je najbolja hrvatska strijelkinja, asistentica i blokerica. Na tablici najboljih strijelaca Europskog prvenstva s 30 pogodaka dijeli četvrto mjesto s Mađaricom Klujber. Kako u konkurenciji više nema Mađarske, ali ni Crne Gore (Radičević ima 39 pogodaka) i Španjolske (Martin – 32), realno je da Ćamila bude barem druga strijelkinja EP-a jer će prvo mjesto sasvim sigurno odnijeti Norvežanka Mork. Zanimljivo je da Ćamila od trenutačno prvih pet strijelkinja jedina ne puca sedmerce.

Nisu suze nego znoj...

Ćamila se sa suigračicama iz Koldinga preselila u 100 kilometara udaljeni Herning, grad u kojem su rukometaši Hrvatske 2014. igrali polufinale Europskog prvenstva i u kojem su 2016. izborili nastup na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

Uvijek vesela, nasmijana Ćamila na kraju utakmice protiv Njemačke pustila je suze.

– Ma nisu to bile suze, to sam brisala znoj... Šalim se. Plakala sam od sreće. Znam, plakanjem sam srušila svoju reputaciju, ali nema veze – istaknula je Ćamila.

Ovo vam je treće Europsko prvenstvo. Debitirali ste sad već davne 2014., a igrali ste još i 2016. godine.

– Da, zbog teške ozljede propustila sam 2018. godinu. Prvo sam na pripremama, dok sam bila u mađarskom Dunaújvárosu, potrgala prednje križne ligamente, a nakon oporavka i operacije ista ozljeda dogodila mi se na ligaškoj utakmici. Bez pravog rukometa bila sam 17 mjeseci. Bili su to mjeseci koje sam više provodila u bolnici nego kod kuće. Bog me sada nagradio za sve patnje koje sam prolazila u to vrijeme – kaže Ćamila.

Ovo što se događa u Danskoj je priča kao iz bajke.

– Mislim da još dugo nakon ovoga nećemo biti svjesne što smo napravile. Ponosna sam na sve svoje suigračice, imamo takvu atmosferu da ćemo se jedva rastati i krenuti svaka u svoj klub. Imamo još nekoliko dana zajedno pa vjerujem da ćemo kvalitetno provesti to vrijeme. Znam da ćemo u ponedjeljak, kad se nađemo na aerodromu, svi biti jako tužni, ali to je život – istaknula je naša rukometašica.

U petak nas čeka Francuska, a s obzirom na to da igrate u Metzu, sigurno h dobro poznajete?

– Naravno. U Metzu igraju Nocandy i Kanor, a u francuskoj ligi Coatanea, Valentini, Kouyate, Nakate, Darleux, Flippes, Foppa i Lacrabere. Ja njih dobro poznajem, a vjerujem da one mene uopće ne znaju, ha-ha. Moje suigračice iz Metza već su mi se javile i poželjele dobrodošlicu u Herning. Jako im je drago što smo u polufinalu. Vidjet ćemo hoće li tako slatkorječive biti i nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Imaju i odličnog trenera Olivera Krumbholza?

– Istina, ali puno kvalitetnih trenera već smo poslali doma, tako da...

Kakve su nam šanse u polufinalu?

– Dat ćemo sve od sebe kao i uvijek pa ćemo vidjeti kako će ispasti. Znam samo da će se Francuskinje dobro namučiti ako nas žele pobijediti, morat će dobro zasukati rukave – istaknula je Ćamila.

Kako je u Metzu?

– Meni super. Imam tamo Ivanu Kapitanović s kojom se stalno družim. Nažalost, Tea Pijević “pobjegla” mi je u Mađarsku. Učim francuski koji je puno lakši od mađarskog, a u Mađarskoj sam provela dosta godina – rekla je naša rukometašica.

Rođena je u Njemačkoj, u Heidenheimu, kamo je obitelj zbog rata otišla iz Mostara. Kada se smirilo, vratila se u Mostar gdje je provela djetinjstvo i gdje je počela igrati rukomet u tamošnjoj Lokomotivi. Najmlađa je od triju kćeri u obitelji Jasminke i Muje Mičijevića. Ćamiline dvije starije sestre Dženisa i Anisa, uz roditelje, najvjerniji su Ćamilini navijači.

Prelazim u voditeljice

– Puno mi pozdravite Aminu Kajtaz, aktualnu Miss sporta Hrvatske. Njezina rodica mi je najbolja prijateljica. Amina i ja smo bile zajedno na brojnim izborima za najbolju sportašicu Mostara – kaže Ćamila.

Edo Šmit odveo ju je u Zamet gdje je igrala pet godina da bi potom prešla u mađarski Dunaújváros i na kraju u Metz.

Nego, odakle ideja za videointervjue?

– To sam radila još dok sam bila u Zametu. Na ovogodišnjim pripremama u Poreču jednostavno sam jedan dan uzela mikrofon u ruke i napravila razgovor s Pijević. Svima se to jako dopalo, pa na kraju i meni, i tako su krenuli moji razgovori iz vruće stolice s Europskog prvenstva – zaključila je Ćamila Mičijević. •