POTPISAO NOVI ZAKON

Moskva planira zaplijeniti tisuće nekretnina: Putin donio odluku, evo za što će ih koristiti

Ukrainian serviceman walks near buildings damaged by Russian military strike in the frontline town of Kostiantynivka
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
18.12.2025.
u 08:21

Odbor za ljudska prava UN-a upozorio je da postoje rastuće zabrinutosti zbog zapljene imovine od ruskih vlasti na okupiranom teritoriju, u suprotnosti s međunarodnim humanitarnim pravom

Vladimir Putin, ruski predsjednik, potpisao je dekret kojim Moskva može zaplijeniti kuće i stanove u okupiranim teritorijima Ukrajine čiji su vlasnici pobjegli zbog rata. Prema zakonu, stanovi i kuće "bez vlasnika" bit će smatrani imovinom regija ili općina. Nekretnine će se svrstavati u tu kategoriju prema kriterijima koje će uspostaviti regionalne okupacijske administracije, u koordinaciji s državnim agencijama. Promjena bi se trebala dogoditi u okupiranim dijelovima regija Doneck, Luhansk, Herson i Zaporižja, navodi Kyiv Post.

"Odsutnost informacija o vlasniku ili nemogućnost utvrđivanja vlasništva na temelju postojećih dokumenata neće biti prepreka za zapljenu. Zakon predviđa različite opcije za korištenje zaplijenjene imovine. Može se prenijeti ruskim građanima koji žive na okupiranim teritorijima, a koji su izgubili domove ''zbog neprijateljstava, sabotaža, terorističkih akata ili akata agresije protiv Ruske Federacije''. Ti podnositelji zahtjeva ne smiju posjedovati drugu prikladnu stambenu jedinicu i ne smiju primati isplate ili potvrde za kupnju ili izgradnju stambenog prostora", opisao je The Moscow Times. 

Osim toga, previđa se da će se zaplijenjene nekretnine moći koristiti kao službeni smještaj za državne službenike, vojno osoblje, dužnosnike, policajce, učitelje i liječnike. 

Odbor za ljudska prava UN-a upozorio je da postoje rastuće zabrinutosti zbog zapljene imovine od ruskih vlasti na okupiranom teritoriju, u suprotnosti s međunarodnim humanitarnim pravom. Do studenoga 2025. godine, više od 38.000 domova registrirano je kao potencijalno napušteno na okupiranim područjima. 
Ključne riječi
Rusija Vladimir Putin rat u Ukrajini

Komentara 27

Avatar moreplovac
moreplovac
14:43 17.12.2025.

Na okupranom teritoriju oduzimaju ljudima imovinu. Ratni plijen. Onda bi trebali imati potpuno razumijevanje, kade se njima oduzme imovina u EU. Jer mi smo na ovoj strani sukoba. To bi trebao i naš predsjednik razumjeti.

FR
front
08:42 18.12.2025.

Ovo je samo još jedan u nizu ruskih zločina gdje otimaju privatnu imovinu Ukrajinaca na teritorijima koje su okupirali! I onda još imaju obraza buniti se što će im EU zaplijeniti državnu imovinu radi namirenja preko 600 mlrd. EUR ratne štete koju su napravili!

DI
dizajn
08:46 18.12.2025.

ne znam čemu čuđenje? pa rusi otimaju i pljačkaju otkad znaju za sebe i otkad mi znamo za njih i tko si i što su

