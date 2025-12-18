Moskva planira zaplijeniti tisuće nekretnina: Putin donio odluku, evo za što će ih koristiti

Vladimir Putin, ruski predsjednik, potpisao je dekret kojim Moskva može zaplijeniti kuće i stanove u okupiranim teritorijima Ukrajine čiji su vlasnici pobjegli zbog rata. Prema zakonu, stanovi i kuće "bez vlasnika" bit će smatrani imovinom regija ili općina. Nekretnine će se svrstavati u tu kategoriju prema kriterijima koje će uspostaviti regionalne okupacijske administracije, u koordinaciji s državnim agencijama. Promjena bi se trebala dogoditi u okupiranim dijelovima regija Doneck, Luhansk, Herson i Zaporižja, navodi Kyiv Post.

"Odsutnost informacija o vlasniku ili nemogućnost utvrđivanja vlasništva na temelju postojećih dokumenata neće biti prepreka za zapljenu. Zakon predviđa različite opcije za korištenje zaplijenjene imovine. Može se prenijeti ruskim građanima koji žive na okupiranim teritorijima, a koji su izgubili domove ''zbog neprijateljstava, sabotaža, terorističkih akata ili akata agresije protiv Ruske Federacije''. Ti podnositelji zahtjeva ne smiju posjedovati drugu prikladnu stambenu jedinicu i ne smiju primati isplate ili potvrde za kupnju ili izgradnju stambenog prostora", opisao je The Moscow Times.

Osim toga, previđa se da će se zaplijenjene nekretnine moći koristiti kao službeni smještaj za državne službenike, vojno osoblje, dužnosnike, policajce, učitelje i liječnike.

Odbor za ljudska prava UN-a upozorio je da postoje rastuće zabrinutosti zbog zapljene imovine od ruskih vlasti na okupiranom teritoriju, u suprotnosti s međunarodnim humanitarnim pravom. Do studenoga 2025. godine, više od 38.000 domova registrirano je kao potencijalno napušteno na okupiranim područjima.