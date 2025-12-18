Zdravko Mamić odgovorio na pitanje o Marku Perkoviću Thompsonu: Uslijedila je lavina komentara

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić gostovao je u podcastu Zaja Mind koji će biti objavljen u četvrtak. Na društvenim mrežama pojavio se kratki video u kojem Zdravko Mamić odgovara na kratka pitanja. Inače, Mamić se već nekoliko godina nalazi u Međugorju i ne misli se vratiti u Hrvatsku dok traje njegovo suđenje za gospodarski kriminal počinjen u Dinamu, a ovom prilikom dotaknuo se i Marka Perkovića Thompsona. Na pitanje Mostar ili Zagreb, bivši prvi čovjek Dinama bez razmišljanja je odabrao Mostar.

Kada se radi o nogometu, Mamić je između Reala i Barcelone izabrao Real, a između Rijeke i Lokomotive – Lokomotivu. Između Luke Modrića i Roberta Prosinečkog odabrao je našeg kapetana Modrića, a između Šukera i Bobana – Šukera. Na pitanje "Sudac ili VAR?" odlučio se za suca.

Što se tiče glazbenog ukusa, Marko Perković Thompson je pobijedio ispred Mile Kekina, a Indira Levak bila je iznad Severine. Među političarima Mamić je radije odabrao Bandića nego Tomaševića, dok mu je Mercedes bio favorit ispred Porschea u kategoriji automobili. Između oprosta i inata odabrao je oprost, a između talenta i teškog rada, izabrao je težak rad.

Brojni komentari na TikToku nisu izostali. "Pitam se zašto sudac", "Otišao iz ljubavi u Mostar", "Ima ukus što se tiče Reala i Mercedesa", "On je legenda", samo su neki od njih.