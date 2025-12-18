Naši Portali
ODABRAO FAVORITE

Zdravko Mamić odgovorio na pitanje o Marku Perkoviću Thompsonu: Uslijedila je lavina komentara

Mostar: Zdravko Mamić stigao na najavljenu konferenciju za medije
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/18
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.12.2025.
u 08:15

Na društvenim mrežama pojavio se kratki video u kojem Zdravko Mamić odgovara na kratka pitanja

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić gostovao je u podcastu Zaja Mind koji će biti objavljen u četvrtak. Na društvenim mrežama pojavio se kratki video u kojem Zdravko Mamić odgovara na kratka pitanja. Inače, Mamić se već nekoliko godina nalazi u Međugorju i ne misli se vratiti u Hrvatsku dok traje njegovo suđenje za gospodarski kriminal počinjen u Dinamu, a ovom prilikom dotaknuo se i Marka Perkovića Thompsona. Na pitanje Mostar ili Zagreb, bivši prvi čovjek Dinama bez razmišljanja je odabrao Mostar.

Kada se radi o nogometu, Mamić je između Reala i Barcelone izabrao Real, a između Rijeke i Lokomotive – Lokomotivu. Između Luke Modrića i Roberta Prosinečkog odabrao je našeg kapetana Modrića, a između Šukera i Bobana – Šukera. Na pitanje "Sudac ili VAR?" odlučio se za suca.

Što se tiče glazbenog ukusa, Marko Perković Thompson je pobijedio ispred Mile Kekina, a Indira Levak bila je iznad Severine. Među političarima Mamić je radije odabrao Bandića nego Tomaševića, dok mu je Mercedes bio favorit ispred Porschea u kategoriji automobili. Između oprosta i inata odabrao je oprost, a između talenta i teškog rada, izabrao je težak rad. 

Brojni komentari na TikToku nisu izostali. "Pitam se zašto sudac", "Otišao iz ljubavi u Mostar", "Ima ukus što se tiče Reala i Mercedesa", "On je legenda", samo su neki od njih.

@zaja_mind Zdravko Mamić Kviz - EKSKLUZIVNA PREMIJERA podkasta sa ZDRAVKOM MAMIĆEM u četvrtak u 18:00 na našem Youtube kanalu #zagreb #dinamo #hrvatska #podkast ♬ som original - O_tempo

Vatreni su nas na današnji dan učinili neizmjerno sretnima i ponosnima, prisjetite se tih trenutaka
Ključne riječi
Dinamo Marko Perković Marko Perković Thompson Zdravko Mamić

Komentara 27

Pogledaj Sve
Avatar Franko15
Franko15
09:12 18.12.2025.

čuj ovo bjegunac? bjegunac od mafije i potkupljivih sudaca ...jer meni bome nije ništa ukrao jer Hrvatski nogomet je opcenito digao na višu razinu , budemo sad vidli dal ce se mladi talenti prodavat i dal ce napredovat jer trenutno vidimo da samo kupuju a nista ne prodaju ...a kaj se opcenito tiče pa da i mene netko pogura recimo u upravu podravke i da cu tamo nešto radit i dobivat cu finu plaću a tam nekome moram dat 30 posto od plaće ..pih odmah bi pristao tak i ovo ..kolko je nogometaša plasiro u druge kluboce jer zna spiku i ti dečki si praktički svi uspijeli i zašto mu nebi dali proviziju zbog toga

LL
lijepa_li si
09:03 18.12.2025.

očito je. mamić najviše nedostaje novinarima!

Avatar bizarnjak
bizarnjak
08:34 18.12.2025.

"Bjegunac" od "pravosuđa" postao je bjegunac jer su ga pravomočno osudili kormpirani suci, kriminalci koji su kasnije i samo kazneno progonjeni i susprendirati. Kada se "pravosuđe" primjenjuje na ovakav nači8n nije iznenađujušće da ima i "bjegunaca"! Time što je stjeran u u status bjegunca ni u kojem slučaju ne umanjuje njegovo pravo na slobodno izražavanje i slobodno mišljenje. Nisam nikakvi "mamićevac" već osoba koaj je za pravdu i pravicu, časno i poštenbo suđenje svima (pa i Mamićima) da bi mogli biti ponosni na to da su i kriminalci pravedno osuđeni!

