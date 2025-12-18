Naši Portali
BREAKING
KOMENTIRAO ISTUP SRBIJANSKOG MINISTRA

Grlić Radman: Ovo su opasne teze i trebamo se svi zabrinuti zbog ovakvog narativa u susjedstvu

Gordan Grlić Radman
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Sandra Veljković
18.12.2025.
u 16:40

Hrvatska će ostati dosljedna istini, međunarodnom pravu i europskim vrijednostima te odgovornom i konstruktivnom dijalogu, ali bez prihvaćanja narativa koji služe prikrivanju vanjskopolitičkih neuspjeha - rekao je Grlić Radman

- Hrvatska raspolaže svim diplomatskim, političkim i pravnim instrumentima, tako da je sve ono što je u skladu s dosadašnjom praksom na raspolaganju, izjavio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman odgovarajući na pitanje bi li srbijanski ministar za informiranje Boris Batin mogao biti proglašen persona non grata u Hrvatskoj. Nastup srbijanskog ministra ocijenio je, usto što je nedopustiv, prikrivanju vanjskopolitičkih neuspjeha Srbije.

– Svjedoci smo politički skandaloznih i nedopustivih izjava. One dolaze iz zemlje koja je bila agresor na Republiku Hrvatsku – i ne samo na Republiku Hrvatsku. Danas svjedočimo i narativnoj agresiji, rekao je Grlić Radman u ranijem dijelu obraćanja. Nastup ministra održan je u kontekstu rasprave o posljedicama takvih izjava na odnose u regiji i proces europskih integracija.

– Ovo su opasne teze i trebamo se svi zabrinuti zbog ovakvog narativa u susjedstvu. Ponovno se pokušava kolektivno i moralno diskvalificirati hrvatski narod, uz korištenje metafora o takozvanoj krivnji i tobožnjoj kazni, poručio je.

Ministar je nastavio obrazlagati širi politički okvir u kojem se takva retorika pojavljuje. – Takve izjave predstavljaju neodgovoran i štetan izričaj koji ne pridonosi dijalogu, nego uznemirava regionalni prostor zapadnog Balkana, rekao je Grlić Radman.

U tom je kontekstu govorio i o razlikama između javne retorike i obveza koje proizlaze iz statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. – Ovdje se pokušava skrenuti pozornost s konkretnih i mjerljivih političkih činjenica – neusklađenosti Srbije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji, nedostatka solidarnosti s Ukrajinom kao žrtvom vojne agresije, kao i neotvaranja Klastera 3 u pristupnim pregovorima, rekao je.

Dodao je da takva retorika otežava izgradnju povjerenja među državama. – Umjesto preuzimanja odgovornosti, poseže se za retorikom koja narušava dobrosusjedske odnose i relativizira temeljne vrijednosti na kojima počiva Europska unija, izjavio je ministar.

Osvrnuvši se na povijesni kontekst, podsjetio je na ishode politika koje su obilježile europsko 20. stoljeće. – Politike koje su polazile od ideja osvajanja tuđih teritorija i nametanja kolektivne krivnje drugima doživjele su svoj konačni poraz u 20. stoljeću, rekao je.

Na kraju je govorio i o otvorenim pitanjima iz Domovinskog rata. – Hrvatska je svoju slobodu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost obranila legitimnim vojno-redarstvenim operacijama i snažnim diplomatskim djelovanjem. I danas, više od tri desetljeća nakon Domovinskog rata, još uvijek se traga za sudbinom 1.740 nestalih osoba, rekao je Grlić Radman.

Zaključno je poručio: – Hrvatska će ostati dosljedna istini, međunarodnom pravu i europskim vrijednostima te odgovornom i konstruktivnom dijalogu, ali bez prihvaćanja narativa koji služe prikrivanju vanjskopolitičkih neuspjeha.

Ključne riječi
Boris Bratina ministarstvo vanjskih poslova Gordan Grlić Radman Srbija

Komentara 1

Pogledaj Sve
CH
che99
17:01 18.12.2025.

Ne nam šta je Plenkoviću kada ovakve klaunove postavlja na tako odgvorne i isturene, svijetu vidljive funkcije...strašno!!

