Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatska psihološka komora (HPK) potpisali su u prostorijama nacionalne olimpijske udruge u Zagrebu ugovor o suradnji, a nakon tog čina uslijedila je konferencija za medije.

Prije nego su potpisima potvrdili buduću suradnju, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša i predsjednica Hrvatske psihološke komore Andreja Bogdan pozdravili su sve nazočne, osvrnuvši se pritom i na očekivanja od ovog partnerstva.

– Za nas je ovo vrlo značajan trenutak jer sport je nezamisliv bez znanosti, odnosno bez medicinske i psihološke potpore. Znamo iz prakse da danas nema niti jednog ozbiljnijeg kluba ili saveza u koji nisu uključeni psiholozi pa ćemo i mi ovim ugovorom dati pravni okvir budućoj sveobuhvatnoj suradnji.

Najveću ulogu odigrat će naš Centar za istraživanja i razvoj vrhunske sportske pripreme i profesor Jukić koji će brinuti o provedbenim dijelovima ugovora – istaknuo je Zlatko Mateša.

– Sportski psiholozi već su neko vrijeme prisutni u našim klubovima, ali trenutačno ih imamo svega 40, i nama će ova suradnja biti značajna za organizaciju specijalističkog studija kojem ćemo prionuti u veljači iduće godine.

Vjerujemo da ćemo u ovoj zajednički suradnji osigurati uvjete da se budući sportski psiholozi održe na onaj način na koji su potrebni našim klubovima, našim trenerima, sportašima, bez obzira radi li se o rekreativnom ili profesionalnom sportu.

Mislimo da je to važno i zbog toga što podaci govore da smo jedna od najmanje tjelesno aktivnih nacija u Europskoj uniji – poruka je predsjednice HPK Andreje Bogdan.

Osim nje, potpisivanje ugovora u HOO-u podržali su i tajnik HPK Antun Pretković, savjetnica za stručna pitanja pri HPK Teuta Barušić, predsjednica Stručnog razreda za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Vedrana Radić Brajnov, članica Stručnog razreda za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja Renata Barić, ujedno i redovita profesorica na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, te predsjednik Povjerenstva za priznavanje specijalnosti u području psihologije sporta Luka Škrinjarić.

Ravnatelj CIRSP-a Igor Jukić pohvalio je novouspostavljenu ugovornu suradnju, podsjetivši da u CIRSP-u djeluje i Odjel za psihološku pripremu sportaša s voditeljem Igorom Čerenšekom.

Suradnja u okviru ovog sporazuma obuhvaća: promicanje psihološke djelatnosti ili mentalnog zdravlja u svrhu unaprjeđenja vrhunskih sportskih rezultata i potpore razvoju sporta;

poticaj razvoja i unaprjeđenja sportske psihologije u svrhu potpore sportašima, trenerima i drugim stručnim osobama u sustavu sporta; poticaj neposredne suradnje CIRSP-a, HOO-a i HPK-a;

provedbu (i suradnju pri provedbi) programa specijalističkog staža psihologa u području psihologije sporta, promicanje stručnog rada u sportu i skrbi o osposobljavanju i usavršavanju stručnih djelatnika u sportu, razmjenu stručnog znanja, iskustava i informacija sporazumnih strana u području psihologije sporta te organizaciju stručnih edukacija, seminara i radionica.

Trajanje ugovora o suradnji HOO-a i HPK-a nije vremenski ograničeno.