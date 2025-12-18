Zaboravljeni vatreni proživljava najteži period u karijeri. Mogla bi se dogoditi velika promjena

Trenutak istine. Tako se bez ikakvog pretjerivanja može opisati trenutačna karijerna situacija u kojoj se nalazi hrvatski reprezentativac Luka Sučić. Mladi 23-godišnji kreativni veznjak zasad proživljava najtežu sezonu karijere što se tiče statusa i minutaže, no to bi se ubrzo moglo promijeniti, na jedan ili na drugi način. Naime, Sučić, koji je prošle sezone pod trenerom Imanolom Alguacilom bio proglašen najboljim igračem sezone u španjolskom Real Sociedadu, ove je sezone bio totalno zapostavljen. U klub je na ljeto stigao novi trener Sergio Francisco, koji ne da je Sučića stavio u drugi plan nego ga je gotovo prepustio zaboravu. U 18 utakmica koliko je Francisco vodio Sociedad, Sučić je dobio tek šest nastupa te proveo 220 minuta na terenu. Bez obzira na to što je i u to malo vremena uspio upisati učinak (asistencija u Kupu Kralja), Francisco mu nije vjerovao, o čemu najbolje svjedoči činjenica da je čekao na svoj nastup još od početka studenoga.