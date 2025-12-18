Naši Portali
NASTAVAK DINASTIJE

Sin legendarnog igrača Rossonera potpisao ugovor s Milanom: Znate li o kome je riječ?

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
18.12.2025.
u 20:17

Zlatan Ibrahimović je tijekom dva mandata u Milanu, od 2010. do 2012. i od 2020. do 2023. godine, odigrao 163 utakmice za slavni talijanski klub postigavši 93 gola

Sin švedske nogometne zvijezde Zlatana Ibrahimovića, 17-godišnji Vincent Ibrahimović potpisao je profesionalni ugovor s Milanom, objavili su "Rossoneri".

"Vincent Zlatan Seger Ibrahimović potpisao je s Milanom svoj prvi profesionalni ugovor. Veznjak, rođen 2008. godine, bit će uključen u projekt Milan Futuro, inicijativu posvećenu rastu i razvoju mladih talenata," objavio je Milan.

Zlatan Ibrahimović je tijekom dva mandata u Milanu, od 2010. do 2012. i od 2020. do 2023. godine, odigrao 163 utakmice za slavni talijanski klub postigavši 93 gola.

Tijekom karijere je igrao i za Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, PSG, Manchester United i LA Galaxy.

Od prosinca 2023. Ibrahimović je savjetnik američkih vlasnika AC Milana, RedBird Capitala.

Pored Vincenta i najstariji Zlatanov sin, 19-godišnji Maksimilijan, član je Milana.
