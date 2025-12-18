Zlatko Mateša ugostio plesače koji su osvojili niz medalja na svjetskim prvenstvima

U Hrvatskom olimpijskom odboru održan je svečani prijem sportaša i predstavnika sportskog plesa, upriličen povodom iznimnih rezultata ostvarenih u standardnim (ST) i latinsko-američkim (LA) disciplinama na međunarodnoj sceni.

Tijekom prijema sportaši su predsjedniku HOO-a, g.direktoru Ureda za programe nacionalnih sportskih saveza g. Nevenu Šavori, direktoru Ureda za programe na lokalnoj razini g. Hrvoju Balenu te predsjedniku Uprave Sportske TV Nevenu Cvijanoviću predstavili specifičnosti priprema za međunarodna prvenstva u sportskom plesu, izazove s kojima se susreću, kao i dojmove s recentnih natjecanja na kojima su ponosno predstavljali Republiku Hrvatsku.

U razgovoru s predsjednicom Saveza, Draganom Majcen, kao i trenerima reprezentativaca, otvorene su važne teme vezane uz daljnji razvoj sportskog plesa, potrebe Saveza te značaj kontinuirane potpore Hrvatskog olimpijskog odbora, osobito u području medijske promocije sportskog plesa i stvaranja uvjeta za još uspješnije međunarodne nastupe.

Poseban naglasak stavljen je i na izvrsne rezultate ostvarene u umjetničkim disciplinama sportskog plesa, kao i na potencijale i mogućnosti domaćinstva većeg broja međunarodnih prvenstava u sportskom plesu u Hrvatskoj, što bi dodatno doprinijelo vidljivosti i razvoju ovog sporta u Hrvatskoj.

Prijemu su nazočili sportaši Paula Hude, Vedran Sraga, Maja Racanović i Stefani Hrman, treneri Tamara Despot, Matija Novosel i Nicolas Quesnoit te predsjednica Saveza Dragana Majcen.