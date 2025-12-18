FOTO Okupili se europski čelnici: Pogledajte tko je sve stigao u Bruxelles, tu je i Zelenski

U Bruxellesu se danas održava presudan summit čelnika EU na kojem se pokušava postići dogovor o financijskoj pomoći Ukrajini suočenoj s ozbiljnim rizikom da joj budžet presuši već početkom 2026. godine.
U Bruxellesu se danas održava presudan summit čelnika EU na kojem se pokušava postići dogovor o financijskoj pomoći Ukrajini suočenoj s ozbiljnim rizikom da joj budžet presuši već početkom 2026. godine.
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Glavna tema je prijedlog Europske komisije da se zamrznuti ruski državni fondovi, najvećim dijelom pohranjeni u Belgiji, iskoriste za zajam kojim bi se financirala ukrajinska vlada i obrambene potrebe.
Glavna tema je prijedlog Europske komisije da se zamrznuti ruski državni fondovi, najvećim dijelom pohranjeni u Belgiji, iskoriste za zajam kojim bi se financirala ukrajinska vlada i obrambene potrebe.
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Međutim, dogovor je otežan zbog dubokih podjela među članicama. Belgija izrazito blokira plan zbog pravnih i financijskih rizika, tražeći jamstva i zaštitu za svoje institucije, dok Mađarska premijer Viktor Orbán otvoreno osporava dodatnu pomoć i smatra da bi takva mjera EU mogla "marširati u rat".
Međutim, dogovor je otežan zbog dubokih podjela među članicama. Belgija izrazito blokira plan zbog pravnih i financijskih rizika, tražeći jamstva i zaštitu za svoje institucije, dok Mađarska premijer Viktor Orbán otvoreno osporava dodatnu pomoć i smatra da bi takva mjera EU mogla "marširati u rat".
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Zastupnici koji podržavaju plan ističu kako je nužno djelovati brzo kako bi se očuvala europska kredibilnost i spriječilo da Ukrajina ostane bez sredstava uoči zime i nastavka ratnih operacija.
Zastupnici koji podržavaju plan ističu kako je nužno djelovati brzo kako bi se očuvala europska kredibilnost i spriječilo da Ukrajina ostane bez sredstava uoči zime i nastavka ratnih operacija.
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
I dalje se razmatraju i alternativne opcije financiranja, uključujući zajedničko zaduživanje ili upotrebu EU proračuna, no ključni je prijedlog korištenje zamrznute ruske imovine.
I dalje se razmatraju i alternativne opcije financiranja, uključujući zajedničko zaduživanje ili upotrebu EU proračuna, no ključni je prijedlog korištenje zamrznute ruske imovine.
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Na summitu se okupio gotovo puni sastav europskih čelnika – predsjednici i premijeri država članica EU-a, uz čelništvo Europske komisije i Europskog vijeća.
Na summitu se okupio gotovo puni sastav europskih čelnika – predsjednici i premijeri država članica EU-a, uz čelništvo Europske komisije i Europskog vijeća.
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjeluje na summitu kako bi dodatno pritisnuo saveznike na kompromis, naglašavajući hitnost podrške suočene sa velikim vojnim i financijskim izazovima.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjeluje na summitu kako bi dodatno pritisnuo saveznike na kompromis, naglašavajući hitnost podrške suočene sa velikim vojnim i financijskim izazovima.
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: YVES HERMAN/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/