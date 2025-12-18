FOTO Okupili se europski čelnici: Pogledajte tko je sve stigao u Bruxelles, tu je i Zelenski
U Bruxellesu se danas održava presudan summit čelnika EU na kojem se pokušava postići dogovor o financijskoj pomoći Ukrajini suočenoj s ozbiljnim rizikom da joj budžet presuši već početkom 2026. godine.
Glavna tema je prijedlog Europske komisije da se zamrznuti ruski državni fondovi, najvećim dijelom pohranjeni u Belgiji, iskoriste za zajam kojim bi se financirala ukrajinska vlada i obrambene potrebe.
Međutim, dogovor je otežan zbog dubokih podjela među članicama. Belgija izrazito blokira plan zbog pravnih i financijskih rizika, tražeći jamstva i zaštitu za svoje institucije, dok Mađarska premijer Viktor Orbán otvoreno osporava dodatnu pomoć i smatra da bi takva mjera EU mogla "marširati u rat".