Pljušte reakcije gledatelja 'Dobro jutro, Hrvatska' na novitete u emisiji: 'Malo ste pretjerali s tim'

"Dobro jutro, Hrvatska", emisija koja se na HRT-u emitira svakog dana osim nedjelje, s gledateljima diljem zemlje polako ali sigurno jutrom ustaje uz prepoznatljive voditelje i studio koji je domaćin brojnim gostima iz svih područja javnog života. Zato i ne čudi da i najmanje promjene mogu zbuniti gledatelje ili ih navesti da se zapitaju što je točno drukčije pred malim ekranima. Tako je bilo i jutros na Prisavlju 3, gdje su voditelji Maja Ciglenečki i Davor Meštrović, uz pomoć urednice, u ranim jutarnjim satima prije početka emitiranja snimili kratki video u kojem su najavili nastup mađarskog dječjeg zbora iz Rumunjske, ali su također otkrili što je to jutros bilo drukčije u studiju.

"Znate li da smo danas u predivnoj novoj scenografiji? Pogledajte ove božićne zvijezde", govori glas iza kamere, okrećući fokus prema voditeljima. "Imamo novi namještaj", rekao je Meštrović, dok je kamera prikazivala novitete u studiju. U međuvremenu, produkcija je zvala Maju kako bi je ozvučili za uživo emitiranje. "Malo ste pretjerali s tim stolicama", "Previše namještaja, previše cvijeća", komentirali su pratitelji koji očito nisu bili oduševljeni promjenama u studiju. Ipak, bilo je i onih koji su bili zadovoljni što su neki predmeti uklonjeni. "Dobro da ste maknuli onaj tepih", primijetio je jedan od gledatelja.

Zanimljivo je da su pratitelji nekoliko puta komentirali kako Ciglenečki jutros izgleda fantastično. "Maja ima predivnu bluzicu", pisali su, među ostalim. Kao što je već spomenuto, emisija se emitira šest puta tjedno, a voditelji se rotiraju. Uz Ciglenečki i Meštrovića, pred malim ekranima možete vidjeti i Doris Pinčić, Zlatu Muck Sušec, Mirka Fodora i Ognjena Golubića. Pratite ih svakog radnog dana od 6.45 ujutro.