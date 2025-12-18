Naši Portali
NA HRT-U

Pljušte reakcije gledatelja 'Dobro jutro, Hrvatska' na novitete u emisiji: 'Malo ste pretjerali s tim'

Foto: HRT screenshot
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
18.12.2025.
u 11:21

"Znate li da smo danas u predivnoj novoj scenografiji? Pogledajte ove božićne zvijezde", govori glas iza kamere, okrećući fokus prema voditeljima. "Imamo novi namještaj", rekao je Meštrović, dok je kamera prikazivala novitete u studiju.

"Dobro jutro, Hrvatska", emisija koja se na HRT-u emitira svakog dana osim nedjelje, s gledateljima diljem zemlje polako ali sigurno jutrom ustaje uz prepoznatljive voditelje i studio koji je domaćin brojnim gostima iz svih područja javnog života. Zato i ne čudi da i najmanje promjene mogu zbuniti gledatelje ili ih navesti da se zapitaju što je točno drukčije pred malim ekranima. Tako je bilo i jutros na Prisavlju 3, gdje su voditelji Maja Ciglenečki i Davor Meštrović, uz pomoć urednice, u ranim jutarnjim satima prije početka emitiranja snimili kratki video u kojem su najavili nastup mađarskog dječjeg zbora iz Rumunjske, ali su također otkrili što je to jutros bilo drukčije u studiju.

VIDEO Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome
1/27

"Znate li da smo danas u predivnoj novoj scenografiji? Pogledajte ove božićne zvijezde", govori glas iza kamere, okrećući fokus prema voditeljima. "Imamo novi namještaj", rekao je Meštrović, dok je kamera prikazivala novitete u studiju. U međuvremenu, produkcija je zvala Maju kako bi je ozvučili za uživo emitiranje. "Malo ste pretjerali s tim stolicama", "Previše namještaja, previše cvijeća", komentirali su pratitelji koji očito nisu bili oduševljeni promjenama u studiju. Ipak, bilo je i onih koji su bili zadovoljni što su neki predmeti uklonjeni. "Dobro da ste maknuli onaj tepih", primijetio je jedan od gledatelja.

Zanimljivo je da su pratitelji nekoliko puta komentirali kako Ciglenečki jutros izgleda fantastično. "Maja ima predivnu bluzicu", pisali su, među ostalim. Kao što je već spomenuto, emisija se emitira šest puta tjedno, a voditelji se rotiraju. Uz Ciglenečki i Meštrovića, pred malim ekranima možete vidjeti i Doris Pinčić, Zlatu Muck Sušec, Mirka Fodora i Ognjena Golubića. Pratite ih svakog radnog dana od 6.45 ujutro.

Ključne riječi
dobro jutro hrvatska emisija HRT showbiz

Komentara 4

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
15:21 18.12.2025.

Dobro jutro je odlična emisija i često ju gledam kada imam vremena

Avatar rubinet
rubinet
16:28 18.12.2025.

Srce mi zaigra kad ujutro oko 6 .45 krene špica i Maja Blagdan zapjeva: "Dobro jutro, pjevaju ptice /Dobro jutro, zlatne ravnice /Dobro jutro, široke gore/ Dobro jutro, najljepše more/ Moja predivna, moja jedina/Moja prelijepa, zemljo Hrvatska"........Predivno!

BR
Brdo
13:58 18.12.2025.

A to netko gleda kao?

