Polufinale svima, a ne samo njima? Evo gdje ćemo gledati Hrvatice u lovu za medalje

Hrvatske rukometne reprezentativke još su jednom napravile pravu senzaciju na Euru u Danskoj! Stigle su em do prve povijesne pobjede nad njemačkom reprezentacijom, em su stigle do povijesnog polufinala velikog natjecanja.

Njemačka reprezentacija je izgledala jako čvrsto u prvom dijelu, a Hrvatice nervozno pa su skoro konstantno bile u zaostatku, no do kraja prvih 30 minuta stigle su s izjednačenjem, a skoro i prednošću. No drugo poluvrijeme je samo proletjelo, a proletjele su i Hrvatice kroz njega s velikim gol razlikama i predivnim serijama.

Na kraju je na semaforu ostao rezultat 23-20 za naše djevojke i suze radosnice u očima nakon ovoliko truda i rada za veleban i potpuno zaslužen prolazak u završnicu.

Hrvatske rukometašice u polufinalu Europskog prvenstva u Danskoj igrat će protiv Francuske ili Rusije. Francuskinje su u posljednjem kolu skupine I pobijedile Švedsku sa 31-25 i tako osigurale polufinale. Tko će uz Francusku ići dalje i tko će biti suparnik naših rukometašica, doznat ćemo večeras nakon dvoboja Danska - Rusija.

Kako neslužbeno javlja stranica 'Mi Hrvati', HRT je otkupio prava na prijenos utakmica završnice rukometnog Eura za žene.

- Prema neslužbenim informacijama koje smo upravo dobili HRT je otkupio prava prijenosa završnice rukometnog europskog prvenstva za žene u Danskoj (polufinala, finale i utakmica za treće mjesto). Klub navijača CFE-Mi Hrvati također je uložio puno truda kako bi došlo do realizacije prijenosa na nacionalnoj televiziji što nas čini izuzetno ponosnima. Našim curama želimo sreću u daljnjem tijeku natjecanja, uspjeh su već ostvarile - napisali su u objavi.

Ipak, s Prisavlja još nije stigla službena potvrda, no nadajmo se kako će barem polufinale Hrvatska moći gledati bez ograničenja, djevojke su to zaslužile.