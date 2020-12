I rukometaši su spremni za nove izazove: PPD Zagreb igra sedmu utakmicu u LP

Rukometaši hrvatskog prvaka PPD Zagreba u četvrtak (18.45) će u Zaporožju odigrati svoju sedmu utakmicu u novoj sezoni Lige prvaka, a trener Vlado Šola je optimist unatoč ozljedama i bolešću suženom igračkom kadru.

"Prošlo je mjesec dana od zadnje utakmice koju smo igrali protiv Zaporožja, za koju smatram da smo igrali dosta kvalitetno, nažalost nismo uspjeli to poentirati, ali smo prikazali napredak u formi. Nažalost, od tog trenutka do danas, nismo odigrali nijednu utakmicu i imali smo popriličan broj igrača u izolaciji, tako da nas je to sigurno vratilo korak unazad.

"Zadnja tri dana na treningu se pokazalo da imamo kvalitetu, koju želim da pretočimo u sutrašnju utakmicu protiv Zaporožja. Imamo dosta igrača koji su ozlijeđeni i neće igrati, još nekoliko je 'pod koronom', tako da će kadar biti dosta skučen, ali ako ćemo se boriti kao u zadnjoj utakmici, onda ćemo pokazati dobru igru", izjavio je Šola uoči dvoboja s Motorom u kojem će njegova momčad pokušati doći do prvih ovosezonskih bodova u Ligi prvaka.

To neće biti nimalo lako, jer je Motor u sedam nastupa sakupio osam bodova i nalazi se na četvrtom mjestu u skupini B, ispred jednog Kiela koji ima bod manje, a odigrao je jednu utakmicu više.

Lijevi vanjski Matej Hrstić vjeruje da ima recept koji bi mogao donijeti povoljan rezultat u Ukrajini.

"Trebamo ponoviti obranu kao i u Zagrebu, ne dopustiti im lake golove, ali bi morali popraviti realizaciju. Imamo jako dobre šanse i s dobrom realizacijom i pristupom u obrani možemo postići dobar rezultat i uzeti prve bodove ove sezone."

Slično razmišlja i Valentino Ravnić.

"Mislim da nam je utakmica u Zagrebu bila pokazatelj da se može s njima igrati. Idemo tamo po dva boda iako nije jednostavno jer smo pogođeni ovom epidemijom. Nije se lako vratiti u natjecateljsku formu nakon dvije izolacije, a još smo ostali i bez nekoliko ključnih igrača."

Jedan od onih koji se vraća u pogon je iskusni vratar Radivoje Ristanović.

"Nakon deset mjeseci neigranja zaista sam željan igre i pobjeda. Prošlu utakmicu smo bili jako blizu, ali ova utakmica je drugačija jer dolazimo tamo nakon dvije izolacije. Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo i godinu završimo s bodovima u Ligi prvaka."

Ne uspiju li 'zagrebaši' to učiniti u Ukrajini, druga prilika za osvajanje bodova bit će šest dana poslije u Celju. Naime, određeno je da će odgođena utakmica 10. kola protiv Celja PL biti odigrana u srijedu, 23. prosinca, s početkom u 18.45 sati.

EHF još mora odrediti nove datume za dvije utakmice protiv Nantesa, onu iz 6. kola koja je trebala biti odigrana u Francuskoj 29. listopada te za dvoboj 10. kola u kojem je PPD Zagreb trebao biti domaćin, a originalno je bio na rasporedu 2. prosinca.

----------------------------------------------

Pogledajte videoporuku koju je čitateljima Večernjeg lista poslala naša junakinja, Ćamila Mičijević nakon ulaska u Hrvatske reprezentacije u polufinale Europskog prvenstva!