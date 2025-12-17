Poljska povlači potez kakav Europa nije vidjela desetljećima: Ponovno aktivira oružje koje je zabranjeno

Poljska će ponovno proizvoditi protupješačke mine, prvi put nakon Hladnog rata, te ih planira rasporediti duž istočne granice prema Rusiji i Bjelorusiji, a dio bi mogao završiti i u Ukrajini, potvrdio je zamjenik ministra obrane Pawel Zalewski u razgovoru za Reuters. Time se Varšava pridružuje sve širem regionalnom zaokretu, budući da su gotovo sve europske zemlje koje graniče s Rusijom, izuzev Norveške, najavile povlačenje iz Ottawske konvencije, međunarodnog sporazuma koji zabranjuje uporabu i proizvodnju protupješačkih mina.

„Zainteresirani smo za velike količine i to što je prije moguće“, rekao je Zalewski za Reuters, dodajući da će mine biti dio obrambenog projekta „Istočni štit“, čiji je cilj dodatno utvrđivanje granice s Bjelorusijom i ruskom enklavom Kalinjingradom. Na pitanje može li proizvodnja započeti već sljedeće godine, nakon dovršetka formalnog izlaska iz Ottawske konvencije, Zalewski je odgovorio: „To bih jako volio. Imamo takve potrebe.“

Iako je Poljska još u kolovozu započela postupak povlačenja iz sporazuma i ranije spominjala mogućnost ponovne proizvodnje mina, ovo je prva službena potvrda iz Varšave da je odluka konačna, navodi Reuters. Prema podacima Landmine and Cluster Munitions Monitora, Poljska je još sredinom 1980-ih odustala od proizvodnje takvog oružja, a izvoz je prestao.

Državna tvrtka Belma, koja već proizvodi druge vrste mina za poljsku vojsku, objavila je da bi u sklopu „Istočnog štita“ Poljska mogla biti opremljena s milijunima mina kako bi zaštitila oko 800 kilometara dugu istočnu granicu. „Pripremamo se za potražnju od pet do šest milijuna mina svih vrsta“, rekao je direktor Belme Jaroslaw Zakrzewski za Reuters, dodajući da bi tvrtka već sljedeće godine mogla proizvesti do 1,2 milijuna mina, iako službena narudžba ministarstva obrane još nije stigla.

Zalewski je istaknuo da će domaće potrebe imati prednost, ali da je Ukrajina apsolutni sigurnosni prioritet, jer se, kako je rekao, „europska i poljska sigurnosna linija nalazi na rusko-ukrajinskom bojištu“. Prema informacijama Belme, interes za kupnju protupješačkih mina već su iskazale i druge članice NATO-a koje graniče s Rusijom, uključujući baltičke zemlje, navodi Reuters.

Litva i Finska ranije su najavile da očekuju pokretanje proizvodnje protupješačkih mina sljedeće godine, dok Latvija i Estonija zasad ostavljaju tu mogućnost otvorenom. Poljsko ministarstvo vanjskih poslova navodi da bi proizvodnja u Poljskoj mogla započeti 20. veljače 2026., nakon isteka šestomjesečnog roka povlačenja iz sporazuma. Ukrajina je također najavila izlazak iz Ottawske konvencije, tvrdeći da joj je to nužno za učinkovitiju obranu od Rusije, koja sporazum nikada nije potpisala. Obje strane međusobno se optužuju za korištenje protupješačkih mina tijekom rata, podsjeća Reuters.