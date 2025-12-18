Naši Portali
VL
Autor
Karlo Koret
ŠAHTAR - RIJEKA

UŽIVO Nema pravih prilika ni s jedne ni druge strane: Rijeka pokušava kontrama ugroziti gol Šahtara

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Nel Pavletic/PIXSELL
18.12.2025. u 19:59
Utakmicu 6. kola Konferencijske lige između Šahtara i Rijeke pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
ŠAHTAR
0-0
RIJEKA
Konferencijska liga - 6. kolo, 21.00, Henryk-Reyman-Stadium, Krakow
38'

Nazaryna je pokušao iznenaditi Zlomislića pokušajem iz slobodnog udarca, ali nije bilo prave opasnosti

35'

Vignato je tražio Devetaka ubačajem iz slobodnog udarca, ali loptu hvata Fesjun prije nego je stigla do braniča Rijeke

31'

Ponovno je Rijeka opasna preko Vignata, ovoga puta Bondar blokira njegov udarac. Tražili su igrači Rijeke jedansesterac, ali vidi se da je lopta ukrajinskog stopera pogodila u rame

27'

Nudila se dobra prilika za Rijeku iz kontranapada, ali zaustavila je to obrana Šahtara. Na kraju su Ukrajinci imali dobru piliku, ali Zlomislić je uhvatio ubačaj Pedrinha

23'

Novi dobar izlet Rijeke prema naprijed. Devetak i Vignato su kombinirali po lijevoj strani, na kraju je lijevi bek hrvatskog prvaka pokušao poslati oštru loptu na pet metara, ali blokira to obrana Šahtara. Imali su Riječani korner iz kojeg nisu uspjeli kreirati opasniju priliku

17'

Dobar pokušaj Rijeke prema naprijed. Izgradili su nogometaši hrvatskog prvaka jedan duži napad, lopta je na kraju stigla do Oreča koji je pokušao naći Adu-Adjeija u sredini, ali lopta mu je prešla preko noge i završila u rukama Šahtarova vratara

Zamjena
12' (Zamjena)

Mladi Lucas Ferreira morao je u ranoj fazi utakmice zamijeniti Marlona Gomesa koji ima problema s ozljedom

8'

Opet prijeti Šahtar. Očeretko je pucao s desne strane nakon lijepe akcije domaće momčadi, ali ponovno je siguran Zlomislić

4'

Prva opasnija prilika na utakmici. Pedro Henrique je prošao po lijevoj strani i vratio loptu za Marlona Gomesa koji puca iz okreta, ali lagano to lovi Zlomislić

1'

Počela je utakmica

SASTAVI

ŠAHTAR: Fesjun - Tobias, Bondar, Matvijenko, Henrique - Nazarina, Pedrinho, Očeretko,Marlon Gomes, Newrton Plamraes - Eguinaldo

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Dantas, Ndockyt - Vignato, Fruk, Menalo - Adu-Adjei

GDJE GLEDATI?

Televizijski prijenos je na Arenasport 1 kanalu, sa studijskom emisijom prije i nakon utakmice.

KALKULACIJE

Rijeka je trenutno na 14. mjestu ljestvice, a prema permutacijama Football Meets Data platforme ima 99,99 posto šanse za plasman u šesnaestinu finala. Jedino kako bi mogla ispasti je da se poklopi serija rezultata u čak 13 utakmica, uključujući i poraz u Krakowu.

Dakle, Rijeka ispada samo ako se poklopi sve od navedenog:

  • Rijeka gubi od Šahtara
  • Lausanne remizira ili dobije Fiorentinu
  • Omonia remizira ili dobije Rakow (3. ekipa KL)
  • Noah remizira ili dobije Dinamo Kijev u gostima
  • Jagiellonia remizira ili dobije AZ u gostima
  • Drita remizira ili dobije Rayo Vallecano u gostima
  • Lech remizira ili dobije Sigmu (čime Sigma ispada iz kombinacija) ili Sigma remizira (ali Rijeka mora izgubiti 4 razlike od Šahtara) ili dobije Lech
  • Shkendija remizira (ali Rijeka mora izgubiti barem 3 razlike, a možda i 4) ili dobije AEK Larnacu u gostima
  • Craiova remizira (ali Rijeka mora izgubiti 4 razlike od Šahtara) ili dobije AEK Atenu u gostima
  • Lincoln remzira (ali Rijeka mora izgubiti 8 razlike od Šahtara) ili dobije Legiju
  • KuPS dobije u gostima Crystal Palace
  • Zrinjski dobije Rapid

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj posljednjeg, šestog kola ligaške faze Konferencijske lige između Šahtara iz Donjecka i Rijeke. Dvoboj se igra na neutralnom terenu u poljskom Krakowu. Rijeka ima veliku priliku potvrditi europsko proljeće, prvo nakon 46 godina.

