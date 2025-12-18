UŽIVO Nema pravih prilika ni s jedne ni druge strane: Rijeka pokušava kontrama ugroziti gol Šahtara

Vignato je tražio Devetaka ubačajem iz slobodnog udarca, ali loptu hvata Fesjun prije nego je stigla do braniča Rijeke
Ponovno je Rijeka opasna preko Vignata, ovoga puta Bondar blokira njegov udarac. Tražili su igrači Rijeke jedansesterac, ali vidi se da je lopta ukrajinskog stopera pogodila u rame
Nudila se dobra prilika za Rijeku iz kontranapada, ali zaustavila je to obrana Šahtara. Na kraju su Ukrajinci imali dobru piliku, ali Zlomislić je uhvatio ubačaj Pedrinha
Novi dobar izlet Rijeke prema naprijed. Devetak i Vignato su kombinirali po lijevoj strani, na kraju je lijevi bek hrvatskog prvaka pokušao poslati oštru loptu na pet metara, ali blokira to obrana Šahtara. Imali su Riječani korner iz kojeg nisu uspjeli kreirati opasniju priliku
Dobar pokušaj Rijeke prema naprijed. Izgradili su nogometaši hrvatskog prvaka jedan duži napad, lopta je na kraju stigla do Oreča koji je pokušao naći Adu-Adjeija u sredini, ali lopta mu je prešla preko noge i završila u rukama Šahtarova vratara
Mladi Lucas Ferreira morao je u ranoj fazi utakmice zamijeniti Marlona Gomesa koji ima problema s ozljedom
Opet prijeti Šahtar. Očeretko je pucao s desne strane nakon lijepe akcije domaće momčadi, ali ponovno je siguran Zlomislić
Prva opasnija prilika na utakmici. Pedro Henrique je prošao po lijevoj strani i vratio loptu za Marlona Gomesa koji puca iz okreta, ali lagano to lovi Zlomislić
Počela je utakmica
ŠAHTAR: Fesjun - Tobias, Bondar, Matvijenko, Henrique - Nazarina, Pedrinho, Očeretko,Marlon Gomes, Newrton Plamraes - Eguinaldo
RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Husić, Radeljić, Devetak - Dantas, Ndockyt - Vignato, Fruk, Menalo - Adu-Adjei
Televizijski prijenos je na Arenasport 1 kanalu, sa studijskom emisijom prije i nakon utakmice.
Rijeka je trenutno na 14. mjestu ljestvice, a prema permutacijama Football Meets Data platforme ima 99,99 posto šanse za plasman u šesnaestinu finala. Jedino kako bi mogla ispasti je da se poklopi serija rezultata u čak 13 utakmica, uključujući i poraz u Krakowu.
Dakle, Rijeka ispada samo ako se poklopi sve od navedenog:
- Rijeka gubi od Šahtara
- Lausanne remizira ili dobije Fiorentinu
- Omonia remizira ili dobije Rakow (3. ekipa KL)
- Noah remizira ili dobije Dinamo Kijev u gostima
- Jagiellonia remizira ili dobije AZ u gostima
- Drita remizira ili dobije Rayo Vallecano u gostima
- Lech remizira ili dobije Sigmu (čime Sigma ispada iz kombinacija) ili Sigma remizira (ali Rijeka mora izgubiti 4 razlike od Šahtara) ili dobije Lech
- Shkendija remizira (ali Rijeka mora izgubiti barem 3 razlike, a možda i 4) ili dobije AEK Larnacu u gostima
- Craiova remizira (ali Rijeka mora izgubiti 4 razlike od Šahtara) ili dobije AEK Atenu u gostima
- Lincoln remzira (ali Rijeka mora izgubiti 8 razlike od Šahtara) ili dobije Legiju
- KuPS dobije u gostima Crystal Palace
- Zrinjski dobije Rapid
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj posljednjeg, šestog kola ligaške faze Konferencijske lige između Šahtara iz Donjecka i Rijeke. Dvoboj se igra na neutralnom terenu u poljskom Krakowu. Rijeka ima veliku priliku potvrditi europsko proljeće, prvo nakon 46 godina.
