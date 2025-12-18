UŽIVO Nema pravih prilika ni s jedne ni druge strane: Rijeka pokušava kontrama ugroziti gol Šahtara

NOVA ERA GAMINGA

Netflix na velika vrata ulazi u svijet igrica: Najavljen revolucionarni projekt, stiže nova FIFA

Nakon dugotrajne pauze i prekida suradnje s EA Sportsom, FIFA se vraća na scenu videoigara. U partnerstvu s Netflixom i studijem Delphi Interactive, nova nogometna simulacija bit će ekskluzivno dostupna pretplatnicima streaming servisa, a izlazak je tempiran uz Svjetsko prvenstvo 2026. godine