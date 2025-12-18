Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
MASOVNO NADZIRANJE KORISNIKA

Oglasila se banka koja kažnjena s 1,5 milijuna eura

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
18.12.2025.
u 16:03

Ističu da se sporno aplikativno rješenje upotrebljava isključivo u svrhu zaštite klijenata i smanjenja rizika od prijevarnih aktivnosti koje bi mogle nastati na njihovu štetu

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je Erste banci upravnu novčanu kaznu u iznosu od 1,5 milijuna eura zbog načina obrade osobnih podataka korisnika prilikom korištenja sigurnosnog aplikativnog rješenja. O ovom slučaju već smo ranije pisali, a iz banke su sada službeno potvrdili da je riječ upravo o Erste banci te iznijeli svoje viđenje cijelog postupka.

Kako navode iz Erste banke, zaprimili su rješenje AZOP-a te potvrđuju da se ono odnosi na njihovu instituciju. Ističu da se sporno aplikativno rješenje upotrebljava isključivo u svrhu zaštite klijenata i smanjenja rizika od prijevarnih aktivnosti koje bi mogle nastati na njihovu štetu.

"Banka navedeno aplikativno rješenje koristi isključivo u svrhu zaštite svojih klijenata i minimiziranja potencijalnih prijevarnih aktivnosti koje posljedično mogu nastati na njihovu štetu. Važno je dodatno naglasiti da banka primjenom navedenog rješenja postupa u skladu sa svim pozitivnim propisima koji reguliraju područje sigurnosne zaštite svojih klijenata, uključujući i segment zaštite osobnih podataka", poručuju iz Erste banke.

Prema njihovim riječima, prednosti takvog sustava vide se u mogućnosti pravovremene detekcije potencijalne kompromitacije uređaja klijenata, pokušaja preuzimanja korisničkih računa, kao i situacija u kojima treće, neovlaštene osobe pokušavaju preuzeti kontrolu nad uređajima korisnika.

Iz banke navode i konkretne brojke koje, kako tvrde, govore u prilog opravdanosti primjene ovog rješenja. Samo u posljednjih 12 mjeseci njegovom upotrebom spriječeno je oko 1100 pokušaja prijevarnih radnji, a potencijalna šteta za klijente procjenjuje se na približno 2 milijuna eura.

Unatoč tome, Erste banka smatra da je izrečena kazna, kao i, kako navode, neprepoznavanje koristi koje ovakve mjere donose u zaštiti klijenata u znatnom raskoraku s ciljevima koje važeći propisi postavljaju pred financijske institucije u području sigurnosti. "Nažalost, evidentan je i izostanak koordinacije te primjene efikasne i jednoznačne regulacije u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od svih uključenih regulatornih tijela", ističu iz banke.

Dodatno naglašavaju kako se isto aplikativno rješenje koristi u svim zemljama u kojima posluje Erste grupa te da ni u jednoj od njih dosad nije bilo dovedeno u pitanje s regulatornog aspekta. S obzirom na sve navedeno, Erste banka najavila je da će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese i dokazala da je postupala u skladu s važećim propisima. "Erste banka će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi dokazala da je postupala savjesno, odgovorno i u dobroj vjeri, s isključivim ciljem zaštite svojih klijenata", zaključuju iz banke.

Ključne riječi
privatni podaci zaštita podataka AZOP

Komentara 3

Pogledaj Sve
KU
Kujttim
16:10 18.12.2025.

I koncentracioni logori su osnivani zbog navodne zaštite klijenata.

PV
prcko.vita
16:51 18.12.2025.

Erste banci je 15 milijuna kao da mene komarac ugrize. Erste banka može lako reći, koliko košta Hrvatska? Evo pare, kupljeno.

Avatar BožeSačuvaj
BožeSačuvaj
16:44 18.12.2025.

Znači za Erste banka smatra sa su hrvatska nadležna tijela iznad njih??..mižda je vrijeme da se toj banci zahvali na suradnji i zamoli ih se da napuste hrvatsko financijsko tržište .,ne bi bili prvi koji su morali otići zbog nepoštivanjaa hrvatskih zakona! Ne znam ni to vaše novinarstvo - koje nije čak ni djelomično prenijeli odluku AZOP-a,,stvarno jako profesionalni,nema što😡

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!