Oglasila se banka koja kažnjena s 1,5 milijuna eura

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) izrekla je Erste banci upravnu novčanu kaznu u iznosu od 1,5 milijuna eura zbog načina obrade osobnih podataka korisnika prilikom korištenja sigurnosnog aplikativnog rješenja. O ovom slučaju već smo ranije pisali, a iz banke su sada službeno potvrdili da je riječ upravo o Erste banci te iznijeli svoje viđenje cijelog postupka.

Kako navode iz Erste banke, zaprimili su rješenje AZOP-a te potvrđuju da se ono odnosi na njihovu instituciju. Ističu da se sporno aplikativno rješenje upotrebljava isključivo u svrhu zaštite klijenata i smanjenja rizika od prijevarnih aktivnosti koje bi mogle nastati na njihovu štetu.

"Banka navedeno aplikativno rješenje koristi isključivo u svrhu zaštite svojih klijenata i minimiziranja potencijalnih prijevarnih aktivnosti koje posljedično mogu nastati na njihovu štetu. Važno je dodatno naglasiti da banka primjenom navedenog rješenja postupa u skladu sa svim pozitivnim propisima koji reguliraju područje sigurnosne zaštite svojih klijenata, uključujući i segment zaštite osobnih podataka", poručuju iz Erste banke.

Prema njihovim riječima, prednosti takvog sustava vide se u mogućnosti pravovremene detekcije potencijalne kompromitacije uređaja klijenata, pokušaja preuzimanja korisničkih računa, kao i situacija u kojima treće, neovlaštene osobe pokušavaju preuzeti kontrolu nad uređajima korisnika.

Iz banke navode i konkretne brojke koje, kako tvrde, govore u prilog opravdanosti primjene ovog rješenja. Samo u posljednjih 12 mjeseci njegovom upotrebom spriječeno je oko 1100 pokušaja prijevarnih radnji, a potencijalna šteta za klijente procjenjuje se na približno 2 milijuna eura.

Unatoč tome, Erste banka smatra da je izrečena kazna, kao i, kako navode, neprepoznavanje koristi koje ovakve mjere donose u zaštiti klijenata u znatnom raskoraku s ciljevima koje važeći propisi postavljaju pred financijske institucije u području sigurnosti. "Nažalost, evidentan je i izostanak koordinacije te primjene efikasne i jednoznačne regulacije u ovom području, koja bi bila prepoznata i usvojena od svih uključenih regulatornih tijela", ističu iz banke.

Dodatno naglašavaju kako se isto aplikativno rješenje koristi u svim zemljama u kojima posluje Erste grupa te da ni u jednoj od njih dosad nije bilo dovedeno u pitanje s regulatornog aspekta. S obzirom na sve navedeno, Erste banka najavila je da će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi zaštitila svoje interese i dokazala da je postupala u skladu s važećim propisima. "Erste banka će iskoristiti sva dostupna pravna sredstva kako bi dokazala da je postupala savjesno, odgovorno i u dobroj vjeri, s isključivim ciljem zaštite svojih klijenata", zaključuju iz banke.