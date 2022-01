Đokovićev brat: Novak ne želi napustiti Australiju iako ga tretiraju kao kriminalca

Đorđe Đoković, brat Novaka Đokovića, prokomentirao je situaciju s prvim tenisačem svijeta kojega australske vlasti ne puštaju u državu gdje je trebao nastupiti na Australian Openu. Čeka se ponedjeljak i sudska odluka.

- Novak je do sada mogao napustiti Australiju, ali da je to učinio donekle bi priznao krivicu koje nema. Priznao bi poraz, a to nije opcija. Ostalo je još par dana do sudske odluke i vjerujem da će donijeti pravu odluku - rekao je Đorđe Đoković za RTL.

U čemu je nastao problem?

- Federalna vlada Australije i Australski teniski savez su u suradnji i zajedno izdaju sve dozvole. Potvrdu je izdala Vlada Republike Viktorije, a onda je tu odluku zaustavila Federalna Vlada. Tako da dolazimo do situacije koji nema veze s tenisom.

Đorđe kaže da se prije "nekoliko sati" čuo s bratom. Hoće li Novak nastupiti na Australian Openu ako dobije "zeleno svjetlo"?

- Ne mogu to reći jer ni ja ne znam. Mislim da ni Novak sada to ne zna. Prepun je emocija u ovom trenutku. Mislim da mu je tenis sada zadnji u mislima. Prema njemu su se ponašali na način na koji se ne treba ponašati ni prema kome, a posebno ne prema jednom prvaku.

Kako se Novak osjeća?

- Prošao je sve moguće faze, bio je ljutit, tužan, nesretan, ironično se smijao... A sada je miran. I sada čeka odluku. Najvažnije je da se prikaže prava odluka, Novak ništa nije napravio da ga se tretira kao kriminalca.

Što ako se i drugi turniri povedu za primjerom Australian Opena?

- Onda dolazimo do velikog problema za Novaka. Njegov stav je jasan, on svoj medicinski karton nikome neće pokazati. No, nadam se da će se naći način da igrači poput njega mogu nastupiti jer su to zdravi sportaši.

