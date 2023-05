Dinamo neće imati lagan put do Lige prvaka. Plavima prijeti nekoliko 'nagaznih mina'

Dinamo je glavni posao napravio, osvojio je naslov prvaka i već se polako okreće ljetu i pripremama za najvažniji dio, kvalifikacije za Ligu prvaka. Doduše, ni trener Igor Bišćan još ne zna s kojim će kadrom krenuti u te klubu najvažnije utakmice. Uz to što kao i svi naši klubovi živi od prodaje igrača, Dinamo proračun dobrim dijelom puni prihodima od Uefinih natjecanja, a oni mogu iznositi i do 30 milijuna eura.

'Nagazne mine' prijete

Put do skupine Lige prvaka nikad nije lagan, bez obzira na to koga će plavima podariti ždrijeb drugog pretkola 21. lipnja. Za plave je sjajno što će u svim pretkolima, kao i u play-offu, biti nositelji. Takvu poziciju sami su si osigurali dosadašnjim rezultatima (koeficijent 55.000). To im ipak jamči da s nekima od jačih suparnika neće morati igrati. No, u zdjelama iz kojih će se izvlačiti suparnici bit će svakojakih imena. Zasad još mnoga prvenstva nisu završena i potencijalni suparnici još se ne znaju. No, gledajući trenutačno stanje u ligama, jasno je da ima lakših i težih suparnika koje plavi mogu izvući.

Sigurni smo da se ne bi bunili kad bi ždrijebom dobili lakši put i kad bi Bišćan tim utakmicama mogao dodatno uigravati momčad, kad bi mu i te utakmice mogle poslužiti kao pripremne. Tako se sigurno ne bi bunili kad bi u drugom pretkolu dobili neki klub kao što je gibraltarski Lincoln ili Klaksvik s Ovčjih Otoka, a bilo bi svakako dobro izbjeći bugarske klubove, Ludogorec koji opet vodi bivši trener plavih Ivajlo Petev koji je s njim već namučio nekadašnji Čačićev Dinamo, ili sofijski CSKA koji se bori za naslov prvaka, mostarski Zrinjski, ljubljansku Olimpiju, poljski Rakow ili klubove koji su daleko pa se gubi vrijeme i igrači umaraju dugim putovanjima.

No, koga god plavi izvuku u drugom pretkolu bit će favoriti, a trebali bi to biti i u trećem pretkolu. U njemu bi već mogli na vrlo neugodan Ferencvaros, ali još se ne zna hoće li mađarski prvak prvo proći prvo pretkolo te hoće li biti nenositelj u trećem kolu da bi postao mogući suparnik plavih. To sigurno neće biti švicarski prvak Young Boys, inače u dobrom sjećanju plavima, jer je, kao i Dinamo, nositelj u trećem pretkolu. Bilo bi poželjno izbjeći grčke klubove, AEK Domagoja Vide ili Panathinaikos koji se bore za naslov prvaka.

Lincoln, Flora, Qarabag

Zasad je Dinamo jedini siguran nositelj u play-offu Lige prvaka i čeka rasplete brojnih liga u kojima se još ne zna prvak, no sigurno će biti "nagaznih mina" u tom dijelu kvalifikacija, pa kad bi izvukli Qarabag ne bi bilo loše bez obzira na to što je Azerbajdžan prilično daleko. Opasan bi pak bio bilo koji klub iz Belgije gdje se vodi velika bitka između Antwerpena, Genka i Royale Uniona.

Kad bismo se do kraja igrali, onda bismo plavima poželjeli da u drugom pretkolu izvuku Lincoln, u trećem Floru ili Žalgiris, dođu li ti klubovi do trećeg pretkola, a u play-offu već spomenuti Qarabag. Nikako plavima ne bismo poželjeli da u kvalifikacije krenu s Ludogorecom ili sofijskim CSKA koji ne bi bili dobar izbor ni u trećem pretkolu, pa da nalete na AEK ili Panathinaikos, a onda na kraju u play-offu na spomenute Belgijce.

Nadamo se da će plavi doći do izvlačenja skupine Lige prvaka, a tu su zasad u trećoj jakosnoj skupini, no ovisno o raspletu u nekim ligama, moguće je da se domognu i druge jakosne skupine.